В России создадут робот-томограф для проекта термоядерного реактора ИТЭР

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Малое инновационное предприятие Томского политехнического университета компания "Интех" получило контракт на создание уникальной роботизированной ультразвуковой системы для контроля качества деталей термоядерного реактора, который сейчас строится на юге Франции в рамках международного проекта ИТЭР, сообщили РИА Новости в вузе.

"С помощью томского томографа будут проверять качество деталей первой стенки реактора — барьера, отделяющего плазму от остальных элементов реактора. Разработка должна быть выполнена к 2020 году", — говорится в сообщении. Объем контракта на разработку установки составляет 70 миллионов рублей. Заказчиком работ стало предприятие госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург).

Ультразвуковой метод неразрушающего контроля дает специалистам возможность судить о наличии в том или ином материале скрытых дефектов и об их характеристиках.

"Ультразвуковая система — это, по сути, томограф для ИТЭР, который будет работать по нашей оригинальной схеме с цифровой фокусирующей решеткой, позволяющей получить точные данные о позиции дефекта и его размере по всей глубине. Такой подход обеспечивает цифровой фокус в каждой точке объема", — пояснил и.о. руководителя Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Дмитрий Седнев.

"В 2014 году мы уже поставляли для проекта ИТЭР небольшой роботизированный ультразвуковой томограф. Сейчас перед нами стоит задача разработать уже большую установку с габаритами — 2,5 метра в длину, 2 метра в ширину и полтора в высоту. И это только зона для размещения объекта контроля. На сегодняшний день таких больших роботизированных установок для ультразвукового контроля в России не существует, и для нас как для разработчиков такой размер — это вызов, требующий от нас оригинальных инженерных решений", — добавил Седнев.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.

В проекте ИТЭР принимают участие, в общей сложности, 35 стран — в том числе 29 стран Евросоюза, а также США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея и Россия. Пуск реактора и получение на нем первой плазмы запланированы на 2025 год.

Россия создает для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование — всего в зоне ответственности российских предприятий находятся более 25 уникальных систем.