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В России создадут робот-томограф для проекта термоядерного реактора ИТЭР

(обновлено: 12:23 06.08.2018)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаПроект ИТЭР. Архивное фотоПроект ИТЭР. Архивное фото
© РИА Новости / Виктория Иванова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Малое инновационное предприятие Томского политехнического университета компания "Интех" получило контракт на создание уникальной роботизированной ультразвуковой системы для контроля качества деталей термоядерного реактора, который сейчас строится на юге Франции в рамках международного проекта ИТЭР, сообщили РИА Новости в вузе.

Лазер
CC0 / WikiImages /
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"С помощью томского томографа будут проверять качество деталей первой стенки реактора — барьера, отделяющего плазму от остальных элементов реактора. Разработка должна быть выполнена к 2020 году", — говорится в сообщении. Объем контракта на разработку установки составляет 70 миллионов рублей. Заказчиком работ стало предприятие госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург).

Ультразвуковой метод неразрушающего контроля дает специалистам возможность судить о наличии в том или ином материале скрытых дефектов и об их характеристиках.

"Ультразвуковая система — это, по сути, томограф для ИТЭР, который будет работать по нашей оригинальной схеме с цифровой фокусирующей решеткой, позволяющей получить точные данные о позиции дефекта и его размере по всей глубине. Такой подход обеспечивает цифровой фокус в каждой точке объема", — пояснил и.о. руководителя Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Дмитрий Седнев.

"В 2014 году мы уже поставляли для проекта ИТЭР небольшой роботизированный ультразвуковой томограф. Сейчас перед нами стоит задача разработать уже большую установку с габаритами — 2,5 метра в длину, 2 метра в ширину и полтора в высоту. И это только зона для размещения объекта контроля. На сегодняшний день таких больших роботизированных установок для ультразвукового контроля в России не существует, и для нас как для разработчиков такой размер — это вызов, требующий от нас оригинальных инженерных решений", — добавил Седнев.

Строительство термоядерного реактора ИТЭР завершено на 50%
© Фото : ITER
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Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.

В проекте ИТЭР принимают участие, в общей сложности, 35 стран — в том числе 29 стран Евросоюза, а также США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея и Россия. Пуск реактора и получение на нем первой плазмы запланированы на 2025 год.

Россия создает для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование — всего в зоне ответственности российских предприятий находятся более 25 уникальных систем.

Производство сверхпроводников в России
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаМодели сверхпроводящих кабелей во ВНИИКП в Подольске.Модели сверхпроводящих кабелей во ВНИИКП в Подольске
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Модели сверхпроводящих кабелей во ВНИИКП в Подольске.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаВиталий Высоцкий, заведующий отделением сверхпроводящих проводов и кабелей ВНИИ кабельной промышленности.Виталий Высоцкий, заведующий отделением сверхпроводящих проводов и кабелей ВНИИ кабельной промышленности
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Виталий Высоцкий, заведующий отделением сверхпроводящих проводов и кабелей ВНИИ кабельной промышленности.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаИспытательный стенд для сверхпроводящих кабелей.Испытательный стенд для сверхпроводящих кабелей
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Испытательный стенд для сверхпроводящих кабелей.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаДейв Шаттер, отдел энергетики Мэрилендского университета (США), о сверхпроводимости.Дейв Шаттер, отдел энергетики Мэрилендского университета (США), о сверхпроводимости
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Дейв Шаттер, отдел энергетики Мэрилендского университета (США), о сверхпроводимости.
© Фото : Компания "СуперОкс"Производство "СуперОкс". Вакуумные камеры для осаждения слоев сверхпроводящей ленты.Производство СуперОкс. Вакуумные камеры для осаждения слоев сверхпроводящей ленты
© Фото : Компания "СуперОкс"
Производство "СуперОкс". Вакуумные камеры для осаждения слоев сверхпроводящей ленты.
© Фото : Компания "СуперОкс"Плазменный факел от работы лазера по керамической мишени.Плазменный факел от работы лазера по керамической мишени
© Фото : Компания "СуперОкс"
Плазменный факел от работы лазера по керамической мишени.
© Фото : Компания "СуперОкс"Сверхпроводящие ВТСП-ленты второго поколения.Сверхпроводящие ВТСП-ленты второго поколения
© Фото : Компания "СуперОкс"
Сверхпроводящие ВТСП-ленты второго поколения.
© Фото : Компания "СуперОкс"Токоограничительное устройство для подстанции "Мневники" в Москве, созданное "СуперОкс".Токоограничительное устройство для подстанции Мневники в Москве, созданное СуперОкс
© Фото : Компания "СуперОкс"
Токоограничительное устройство для подстанции "Мневники" в Москве, созданное "СуперОкс".
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