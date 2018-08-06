Разработчик глобальной спутниковой системы "Сфера" покинул проект

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Из проекта глобальной спутниковой системы связи, которая должна стать основой комплекса "Сфера", ушел руководитель Юрий Мишин, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Российские космические системы", которая занимается разработкой проекта.

О разработке "Роскосмосом" глобальной спутниковой системы связи, которая была внесена в проект ФЦП "Цифровая экономика", стало известно в конце прошлого года. В этом мае "Роскосмос" провел ее презентацию: система должна была иметь 300 спутников. Ее создание требовало 299 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства. Система должна была получить наименование "Эфир".

Позже во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным было объявлено о новом этапе развития системы с наименованием "Сфера". "Сфера" — многофункциональная спутниковая система, которая должна состоять уже из 640 спутников, запуск первых из них планируется на 2022 год. В июле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о том, что для создания системы поручено разработать Федеральную целевую программу.

За рубежом создаются аналогичные системы, например OneWeb и Starlink.

"Мы полностью довольны тем, как Мишин выполнил свою задачу, которая заключалась в разработке бизнес-плана проекта, маркетинговой оценке рынка. Контракт с ним заключался именно на этот срок и под эти задачи", — сообщили в компании.

Сейчас начинается период эскизного проектирования системы и подготовка к составлению Федеральной целевой программы по ее развитию, уточнили на предприятии.

"Текущая команда будет переформатирована, масштабирована на несколько направлений, у каждого из которых будет свой руководитель. Отдельно будет вестись разработка эскизного проекта, отдельно — маркетинг", — сообщили в компании.

В то же время в РКС отметили, что готовы привлекать бывшего руководителя проекта к отдельным будущим задачам.