Разработано вещество, способное усыпить раковые клетки

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Австралийские ученые разработали новое вещество, которое навсегда усыпляет раковые клетки. Их исследование опубликовано в журнале Nature.
Как показали тесты, проведенные на лабораторных мышах с раком крови, подавление этих белков новым веществом увеличило продолжительность жизни у животных в четыре раза. Вещество также предотвратило рост и распространение раковых клеток, не повредив при этом ДНК здоровых.
По словам ученых, наиболее популярные на данный момент методы лечения рака, такие как химиотерапия и лучевая терапия, уничтожая раковые клетки, наносят серьезный вред и здоровым, что затем проявляется у пациентов в виде выпадения волос, снижения иммунитета, бесплодия.
В настоящее время ученые разрабатывают препарат на основе нового вещества. Они предполагают, что он может быть особенного полезен во время консолидирующей терапии после первичного курса лечения онкологического заболевания.