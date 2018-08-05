Под Петербургом нашли неизвестные ранее рукописи Жан-Жака Руссо

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В подвале жилого дома под Петербургом обнаружили рукописи, которые предположительно принадлежат перу французского философа Жан-Жака Руссо.

Об обнаружении рукописей у себя в Facebook сообщил житель Гатчины Алексей Беляев. По его словам, к нему обратился мужчина с предложением приобрести найденные письма. Беляев ознакомился с их содержанием, однако к тому моменту, когда он вновь связался с продавцом, тот сообщил, что рукописи уже куплены другим коллекционером.

Подлинность рукописей на данный момент не подтверждена, однако их содержание проливает свет на биографию Руссо. Ранее считалось, что на приглашение графа Орлова приехать в Россию французский философ ответил отказом. В случае если подлинность писем подтвердится, они станут доказательством того, что Руссо посещал Россию инкогнито.

В частности, в письмах рассказывается о путешествии Руссо и о его отношении к графу Орлову. Также приводятся описания мест, где побывал философ, и подробности его визита.

Жан-Жак Руссо считается одним из наиболее влиятельных и выдающихся философов эпохи Просвещения. Он также является одним из основоположников течения романтизма в философии.