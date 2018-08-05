Индия перенесла отправку к Луне миссии "Чандраян-2"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) приняла решение отложить отправку к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту на 2019 год, передает телеканал NDTV.

"Дата старта перенесена на 2019 год", — цитирует NDTV слова директора Спутникового центра ISRO доктора М.Аннадураи.

Телеканал напоминает, что это уже второй перенос запуска миссии "Чандраян-2". Первоначально предполагалось, что пуск состоится в апреле 2018 года, однако в марте выяснилось, что он был перенесен на октябрь. Причиной новой отсрочки, как отмечается, стали "технические затруднения".

Проект "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. В рамках миссии "Чандраян-2" ISRO продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности.

Изначально задумывалось, что эта миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.