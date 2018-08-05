Разработан препарат для эффективного лечения рака печени

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международная группа ученых на базе Института рака Сингапура (CSI Singapore) разработала новый пептидный препарат FFW, который потенциально может остановить развитие гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), или первичного рака печени, пишет издание Medical Express.
Основой для нового исследования стал так называемый белок SALL4, который, взаимодействуя с другими белками, вызывает рост раковых опухолей. Ученые выяснили, что при раке печени этот белок взаимодействует с другим белком NuRD, что и провоцирует развитие этого вида рака.
Основываясь на этом открытии, ученые разработали специальную биомолекулу, которая блокирует взаимодействие между SALL4 и NuRD. В проведенных опытах, исследователи выявили, что такое блокирование в итоге привело к гибели опухолевых клеток и замедлению их движения.
"Это захватывающее открытие имеет важные последствия для лечения рака печени. Наша работа также может быть полезной для широкого спектра твердых раковых образований и лейкемических злокачественных новообразований, связанных с деятельностью белка SALL4 ", — отметил Дэниэл Тенен, директор CSI Singapore.