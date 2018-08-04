Ученые развеяли миф о безопасности кальянов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением обычных сигарет. Их исследование опубликовано на сайте университета.
В результате ученые выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, курение кальяна заметно повысило показатель артериальной жесткости, который является ключевым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, как заявляют ученые, в табаке, используемом в кальянах, содержатся искусственные химические вещества, которые законодательно запрещено использовать при производстве обычных сигарет. Такие вещества могут нанести еще больший вред здоровью человека.
Ученые также надеются, что их исследование привлечет внимание общественности, а курение кальяна и производство табака для него будет регулироваться законом.