SpaceX планирует первый полет Crew Dragon на ноябрь текущего года

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. SpaceX планирует осуществить первый демонстрационный полет корабля Crew Dragon в ноябре текущего года, сообщила в пятницу президент компании Гвинн Шотуэлл (Gwynne Shotwell).

"Мы планируем совершить первый демонстрационный запуск Crew Dragon в ноябре. Это то, на что мы нацелены, и в первый раз это кажется реальностью, это реальность", — сказала президент компании после представления НАСА первых экипажей тестового и коммерческого полета для строящихся кораблей Crew Dragon и CTC-100 Starliner (строится компанией Boeing). Она заверила, что SpaceX "серьезно относится" к предстоящему полету и "не подведет" будущих астронавтов.

Президент компании признала, что "предсказание запуска может кого угодно превратить в обманщика", не исключив тем самым, что запуск может состояться позже. Она также не стала пояснять, имеет ли она в виду пилотируемый или беспилотный полет.

По контракту с НАСА пилотируемый корабль для возобновления самостоятельных полетов американских астронавтов в космос строят частные компании SpaceX и Boeing. Ранее сообщалось, что компании совершат демонстрационный беспилотный полет в августе, затем до конца года состоятся первые пилотируемые полеты. Однако на этой неделе стало известно, что Boeing будет готова к дебютному пилотируемому полету не раньше середины 2019 года, беспилотный полет должен произойти до конца текущего года. Ожидалось, что первый пилотируемый полет на корабле Crew Dragon произойдет в декабре текущего года.

В конце июля Консультативная группа по аэрокосмической безопасности НАСА предупредила, что график первых пилотируемых полетов новейших кораблей пока остается под вопросом. Как заявила на состоявшемся 26 июля заседании группы ее руководитель Патрисия Сандерс, точные даты пилотируемых стартов будут определены на основании "результатов беспилотных полетов, а также разрешения некоторых имеющихся технических проблем".