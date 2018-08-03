Космический корабль Dragon возвращается с грузом на Землю

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС) и возвращается с грузом на Землю, сообщила президент SpaceX Гвин Шотуэлл (Gwynne Shotwell).

"Сегодня в 11.27 мы отстыковали грузовой корабль Dragon от Международной космической станции, и он вернется домой сегодня после обеда в 15 часов", — сказала президент компании, выступая на торжественной церемонии представления будущих экипажей строящихся американских космических кораблей, которая прошла в космическом центре имени Джонсона в Техасе. Трансляцию церемонии вело НАСА.

Ожидается, что Dragon приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии. Грузовой корабль доставит на Землю отработанные материалы и результаты экспериментов с МКС.

Грузовик оставался на орбите один месяц после того, как в начале июля доставил на станцию несколько тонн провианта, предметов первой необходимости и материалы для научных опытов.