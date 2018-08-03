NASA представило астронавтов, которые первыми совершат полет на Starliner

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Девять астронавтов — семь мужчин и две женщины — войдут в число первых экипажей строящихся американских пилотируемых кораблей CTC–100 Starliner и Crew Dragon.
"Впервые с 2011 года мы на грани того, чтобы запустить американского астронавта на американском корабле с американской земли", — сказал глава космического ведомства США.
В первый тестовый полет на корабле CTC–100 Starliner отправятся ветераны комических полетов Эрик Боу, Крис Фергюсон, а также 41-летняя Николь Анапу Мэнн, для которой это будет первым полетом в космос.
В испытательный полет на корабле Crew Dragon отправятся Боб Бенкен и Даг Херли.
После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году США потеряли независимый доступ в космос. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях "Союз". Ожидается, что Boeing и SpaceX совершат первый пилотируемый полет до конца 2018 или в середине 2019 года, точмые сроки пока не определены.