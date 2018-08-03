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Ученые создали новую "экономичную" упаковку для кетчупа

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© Фото : Virginia TechУченые создали новую упаковку для кетчупа, из которой можно выдавить последнюю каплю жидкостиУченые создали новую упаковку для кетчупа, из которой можно выдавить последнюю каплю жидкости
© Фото : Virginia Tech
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Химики разработали особое покрытие для бутылок и мягких упаковок, которое позволяет выдавить или вытряхнуть из них последнюю каплю кетчупа или других вязких жидкостей. Его описание и результаты "полевых испытаний" были представлены в журнале Scientific Reports.

Материал, отталкивающий шампунь
© Фото : Philip S. Brown, courtesy of The Ohio State University
Ученые создали бутылку, из которой можно вылить последнюю каплю
"Наше покрытие состоит из обычных растительных масел. Мы не покрываем поверхность пластиковых бутылок какими-то непонятными наночастицами или еще чем-то, что может отпугнуть людей. Для его создания не нужен какой-то сложный рецепт и он абсолютно безопасен для здоровья человека", — заявил Джонатан Борейко (Jonathan Boreyko) из Технологического университета Вирджинии в Блэксбурге (США).

Ученые, инженеры, а также производители бытовой химии и пищевой продукции уже почти столетие пытаются создать "идеальную бутылку", из которой можно было бы выдавить последнюю каплю зубной пасты, масла, кетчупа или любой другой вязкой жидкости, хорошо сцепляющейся со стенками сосудов.

В последние годы химики и физики достигли значительных успехов на этом поприще, создав несколько материалов, отталкивающих жидкости, содержащие в себе жиры или похожие на них "липкие" молекулы. Как правило, подобные чудо-бутылки создаются или путем добавления в их пластик особых наночастиц, превращающих их в аналог листа лотоса, или в результате  "гравировки" их поверхности особым узором из микроскопических ямок и бугорков.

И та, и другая методика, как отмечает Борейко, хорошо работают, однако у них есть один общий недостаток – они несовместимы с существующими сегодня методиками "печати" пластиковой тары, а также отличаются крайне высокой стоимостью.

Кадр из видеоролика, в рамках которого ученые рассказывают о работе металлического лотоса
© Фото : Video by Matthew Mann/University of Rochester
Лазерная гравировка помогла физикам превратить металл в "лист лотоса"

Его команда смогла решить эту проблему, обратив внимание на то, что очень пористые листы из полиэтилена или полипропилена хорошо впитывают в себя соевое, льняное и прочие растительные масла, которые можно найти в любом магазине.

Подобная пленка, как предположили химики, будет хорошо отталкивать кетчуп и другие вязкие жидкости, не давая им зацепиться за поверхность полимера, который уже покрыт большим количеств жировых молекул.

Руководствуясь этой идеей, Борейко и его коллеги изготовили несколько сосудов, изготовленных из обычного полипропилена или полиэтилена, покрытых "масляной" пленкой, и проверили, как будет вести себя кетчуп внутри них.

© Mukherjee et al. / Scientific Reports 2018Капля кетчупа на стенке обычной (верхний ряд) и "экономичной" бутылки (нижний ряд)
© Mukherjee et al. / Scientific Reports 2018
Капля кетчупа на стенке обычной (верхний ряд) и "экономичной" бутылки (нижний ряд)

Как показали эти опыты, подобное покрытие примерно в два-три раза лучше отталкивало кетчуп, чем обычные бутылки из полиэтилена или полипропилена. Как правило, кетчуп начинал вытекать из них даже при угле наклона в 5-10 градусов, тогда как из других сосудов он сбегал лишь при 20-30 градусах наклона.

Хот-дог
© Flickr / dinnercraft
Ученые объяснили, почему кетчуп не растекается по сэндвичу

Еще лучше этот материал отталкивал воду – капли воды сбегали по стенкам бутылки при самых минимальных наклонах, не превышавших один градус. При этом ни вода, ни кетчуп не оставляли следов на поверхности пластика, не "срывая" с его поверхности молекулы жиров.

Как надеются ученые, их детище быстро проникнет в промышленность и быт жителей всей планеты, так как все его компоненты имеют или природное происхождение, или уже широко используются при производстве пластиковой тары.

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