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Астрономы открыли гигантский "магнит" размером с планету

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© Chuck Carter, NRAO/AUI/NSFТак художник представил себе планету-«изгоя», превратившуюся в гигантский магнитТак художник представил себе планету-«изгоя», превратившуюся в гигантский магнит
© Chuck Carter, NRAO/AUI/NSF
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Радиообсерватория VLA обнаружила в открытом космосе странный объект, который излучает мощнейшие магнитные поля и при этом похож по размерам на планету. Его описание было опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Астрономы впервые измерили параметры атмосферы экзопланеты, похожей на Землю
© Фото : Paul A. Kempton
Планеты-"изгои" могут быть обитаемы, считают ученые
"Этот объект находится на самой границе между планетами и коричневыми карликами, своеобразными "неудавшимися" звездами. Его открытие стало большим сюрпризом для нас, и он поможет нам понять, как рождаются магнитные поля внутри планет и звезд", — заявила Мелоди Као (Melodie Kao) из университета Аризоны в Темпе (США).

За последние десять лет астрономы открыли в близлежащих регионах Галактики сразу несколько крайне тусклых и холодных небесных тел, которые сегодня ученые называют "планетами-изгоями". Их природа остается предметом споров среди планетологов.

В частности, часть исследователей считает их необычно крупными двойниками Юпитера, выброшенными за пределы родивших их систем в результате гравитационных взаимодействий между рождающимися небесными телами. Другие астрономы полагают, ссылаясь на их размеры и температуру, что данные планеты на самом деле являются неродившимися звездами, так называемыми коричневыми карликами, чья масса слишком мала для начала термоядерных реакций в их недрах.

Као и ее коллеги открыли крайне необычный пример подобной "планеты-изгоя", анализируя данные, которые радиотелескоп VLA собирал во время наблюдения за несколькими десятками подобных объектов, открытых другими обсерваториями в последние годы.

Коричневый карлик с окраины Млечного Пути
© John Pinfield
Астрономы провели первую перепись "планет-изгоев" Галактики

В прошлом, как отмечает астрофизик, ученые не думали, что подобные объекты могут излучать радиоволны, однако в начале века они выяснили, что это не так. Дело в том, что фотографии "изгоев" и коричневых карликов указали на то, что на них существуют мощные полярные сияния, для рождения которых требуются мощные магнитные поля.

В свою очередь, взаимодействие магнитных полей и разгоняемых ими частиц будет порождать пучки радиоволн, которые могут быть заметны для обсерваторий на Земле и на ее орбите. Руководствуясь этой идеей, авторы статьи направили VLA в сторону пяти ближайших коричневых карликов и "изгоев" и попытались найти следы этих сияний.

Один из самых маленьких объектов в этом списке, планета-"изгой" SIMP J0136, расположенная всего в 20 световых годах от Земли в созвездии Рыб, оказалась очень мощным "магнитом". Высокая степень поляризации ее радиоволн говорит о том, что вырабатываемое ей магнитное поле примерно в 200 раз сильнее, чем у Юпитера, и 13 тысяч раз – чем у Земли, и сопоставимо по силе с полями, существующими внутри пятен на поверхности Солнца.

Схема работы гравитационной линзы, позволяющей взглянуть в глубокое прошлое Вселенной
© ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L. Calсada (ESO), Y. Hezaveh et al.
Астрономы впервые открыли следы планет в другой галактике

Низкая масса этого объекта – он всего в 12 раз тяжелее и в 1,2 раза больше Юпитера – и его относительно юный возраст, около 200 миллионов лет, говорят о том, что он скорее является крупной планетой, выброшенной из звездной системы, чем коричневым карликом.

Что заставляет его вырабатывать столь мощнейшие магнитные поля, ученые пока не знают. Близкое расстояние до SIMP J0136, как заключает Као, дает нам большую надежду на то, что секреты его рождения будут раскрыты уже в ближайшие годы.

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