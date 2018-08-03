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Источник назвал сроки строительства пилотируемой инфраструктуры Восточного

(обновлено: 15:23 03.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКосмодром Восточный. Архивное фотоКосмодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подготовка и строительство объектов инфраструктуры для проведения пилотируемых пусков с космодрома Восточный займет не менее трех лет, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Космодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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На низком старте: вторую очередь Восточного начнут строить в сентябре
В конце июня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил срочно приступить к созданию пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный. За год до этого было принято решение отложить создание такой инфраструктуры на Восточном и перенести перспективные пилотируемые проекты на Байконур.

"В соответствии с требованиями нормативных актов Роскосмоса, для начала работ необходимо проведение рекогносцировочных работ и разработки документации. После проведения конкурсных процедур можно будет начать строительство и заказ оборудования и аппаратуры. При хорошей организации работ и своевременном финансировании на создание на космодроме Восточный инфраструктуры для пилотируемых запусков уйдет не менее трех лет", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на измерительном комплексе космодрома Восточный необходимо создать систему аварийного спасения космонавтов, а также проложить подземную систему связи и организовать передачу этого сигнала по радиолинии до стартового комплекса.

Немалых средств, как объяснил собеседник, потребует создание на техническом комплексе рабочего места для предстартовых испытаний пилотируемых кораблей. Такое рабочее место включает в себя стенд для размещения корабля и лаборатории, в которых установлено контрольно-проверочное оборудование и аппаратура. Для испытаний радиосистем пилотируемых кораблей нужна "безэховая камера" — специальное помещение, покрытое радиопоглощающими материалами. Для проверок корабля на герметичность необходима вакуумная камера (барокамера).

Космодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Контракт по "Ангаре" на Восточном могут подписать 8 августа
"Оба этих сооружения являются объемными, и их строительство в имеющемся монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный резко сократит площадь, выделенную для размещения блоков ракет-носителей. Наиболее эффективным будет строительство для этих целей отдельного здания", — рассказал он.

Отдельный комплекс зданий необходим для размещения экипажей и оперативной группы Центра подготовки космонавтов на время предстартовой подготовки.

"Такой комплекс должен включать в себя гостиницу для экипажей, гостиницу для оперативной группы из расчета размещения не менее чем полусотни человек, а с учетом руководителей, родственников экипажа и гостей — до ста человек, лабораторий для занятий космонавтов и подготовки к экспериментам, тренажерного зала, а также столовой. Все эти здания должны находиться в отдельном комплексе, чтобы обеспечить ограниченный доступ к экипажу и медицинский контроль за всеми контактирующими с экипажами, так называемый "режим обсервации", — рассказал собеседник.

По его словам, потребуется решить еще десятки менее сложных, но затратных технических проблем.

Космодром Восточный

Дмитрий Рогозин на торжественном открытии памятника строителям космодрома Восточный в городе Циолковский
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ранее стало известно, что контракт на строительство на космодроме Восточный инфраструктуры для ракеты "Ангара-А5", включая ее пилотируемый вариант, будет подписан в конце августа, а сами строительные работы планируется начать в сентябре.

Первый старт "Ангары" с Восточного намечен на 2021 год.

Изначально планировалось, что строительство инфраструктуры для "Ангары" на Восточном начнется в начале 2018 года. Затем сроки многократно переносились. Сообщалось о начале стройки в июне, июле, затем в начале августа.

"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года. Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году, но может быть проведен и в следующем.

Как строили Восточный

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Источник назвал даты новых пусков с космодрома Восточный
Космодром Восточный начали строить для обеспечения независимого доступа России в космос. До этого на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома Байконур в Казахстане, который Москва арендует у Астаны.

Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации "Роскосмос" заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. В этой связи было решено отказаться от строительства второго стартового стола под "Ангару" на Плесецке.

Строительство началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома Свободный в соответствии с указом президента Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 января 2009 года.

Ввод объектов космодрома в эксплуатацию был разделен на три этапа. На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек).

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса.

На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).

В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, которые должны были обеспечить первый запуск. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

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