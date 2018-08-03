Источник назвал сроки строительства пилотируемой инфраструктуры Восточного

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подготовка и строительство объектов инфраструктуры для проведения пилотируемых пусков с космодрома Восточный займет не менее трех лет, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В конце июня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил срочно приступить к созданию пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный. За год до этого было принято решение отложить создание такой инфраструктуры на Восточном и перенести перспективные пилотируемые проекты на Байконур.

"В соответствии с требованиями нормативных актов Роскосмоса, для начала работ необходимо проведение рекогносцировочных работ и разработки документации. После проведения конкурсных процедур можно будет начать строительство и заказ оборудования и аппаратуры. При хорошей организации работ и своевременном финансировании на создание на космодроме Восточный инфраструктуры для пилотируемых запусков уйдет не менее трех лет", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на измерительном комплексе космодрома Восточный необходимо создать систему аварийного спасения космонавтов, а также проложить подземную систему связи и организовать передачу этого сигнала по радиолинии до стартового комплекса.

Немалых средств, как объяснил собеседник, потребует создание на техническом комплексе рабочего места для предстартовых испытаний пилотируемых кораблей. Такое рабочее место включает в себя стенд для размещения корабля и лаборатории, в которых установлено контрольно-проверочное оборудование и аппаратура. Для испытаний радиосистем пилотируемых кораблей нужна "безэховая камера" — специальное помещение, покрытое радиопоглощающими материалами. Для проверок корабля на герметичность необходима вакуумная камера (барокамера).

"Оба этих сооружения являются объемными, и их строительство в имеющемся монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный резко сократит площадь, выделенную для размещения блоков ракет-носителей. Наиболее эффективным будет строительство для этих целей отдельного здания", — рассказал он.

Отдельный комплекс зданий необходим для размещения экипажей и оперативной группы Центра подготовки космонавтов на время предстартовой подготовки.

"Такой комплекс должен включать в себя гостиницу для экипажей, гостиницу для оперативной группы из расчета размещения не менее чем полусотни человек, а с учетом руководителей, родственников экипажа и гостей — до ста человек, лабораторий для занятий космонавтов и подготовки к экспериментам, тренажерного зала, а также столовой. Все эти здания должны находиться в отдельном комплексе, чтобы обеспечить ограниченный доступ к экипажу и медицинский контроль за всеми контактирующими с экипажами, так называемый "режим обсервации", — рассказал собеседник.

По его словам, потребуется решить еще десятки менее сложных, но затратных технических проблем.

Космодром Восточный

Ранее стало известно, что контракт на строительство на космодроме Восточный инфраструктуры для ракеты "Ангара-А5", включая ее пилотируемый вариант, будет подписан в конце августа, а сами строительные работы планируется начать в сентябре.

Первый старт "Ангары" с Восточного намечен на 2021 год.

Изначально планировалось, что строительство инфраструктуры для "Ангары" на Восточном начнется в начале 2018 года. Затем сроки многократно переносились. Сообщалось о начале стройки в июне, июле, затем в начале августа.

"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года. Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году, но может быть проведен и в следующем.

Как строили Восточный

Космодром Восточный начали строить для обеспечения независимого доступа России в космос. До этого на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома Байконур в Казахстане, который Москва арендует у Астаны.

Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации "Роскосмос" заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. В этой связи было решено отказаться от строительства второго стартового стола под "Ангару" на Плесецке.

Строительство началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома Свободный в соответствии с указом президента Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 января 2009 года.

Ввод объектов космодрома в эксплуатацию был разделен на три этапа. На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек).

Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса.

На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).

В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, которые должны были обеспечить первый запуск. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.