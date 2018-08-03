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РИА Наука
РИА Наука

Физик из России выяснил, как можно сравнивать субъективные суждения

(обновлено: 16:57 03.08.2018)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Ученый из МГУ создал математическую модель, которая позволяет оценивать, насколько полны, информативны и согласованы различные субъективные суждения или наборы неполных данных. Его идеи были опубликованы в журнале Fuzzy Sets and Systems.

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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Нечеткие методы принятия решений используются в самых разных областях жизни. Образно говоря, они позволяют "научить" компьютер интуиции, заставить его принимать решения отчасти спонтанно в условиях, когда для принятия решения не хватает данных. Это в большинстве случаев приводит к повышению качества его работы", — поясняет Андрей Зубюк, автор исследования, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Многие процессы в жизни общества и даже природы нельзя описать при помощи правил математики, статистики и формальной логики. К примеру, не имея достоверных сведений нельзя предсказать, как поведет себя тот или иной политик, при какой температуре в комнате человеку станет холодно или жарко, какую сумму денег он посчитает большой, и просчитать многие другие вещи.

Тем не менее, все эти феномены носят совсем не случайный характер, и поэтому их поведение в принципе можно предсказывать. Первые инструменты такого рода появились в середине прошлого века, когда известный азербайджано-американский математик Лофти Заде изобрел понятие "нечеткая логика" (fuzzy logic) и математические формулы для работы с ней.

В отличие от обычной логики, для которой характеры ответы класса "да" и "нет", условные ноль и единица, в "нечеткой логике" гораздо больше возможных вариантов – да, нет, возможно, иногда и так далее, которые, по сути, покрывают весь спектр возможных значений между логическими 0 и 1.

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За последующие полвека появилось несколько разных версий подобной "нечеткой логики", каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Зубюк приспособил одну из таких идей, так называемую "теорию возможностей" профессора МГУ Юрия Пытьева для сравнения субъективных суждений и наборов неполных данных.

Эта теория, как показал физик, позволяет сравнивать информацию, заданную с помощью разных относительных шкал. Теории Заде и других основоположников "нечеткой логики" не позволяют этого делать в большинстве случаев, так как в них абсолютно неправдоподобные наборы данных и ситуации описываются так же, как и остальные элементы системы.

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Зубюк, как передает пресс-служба МГУ, ввел новое описание для этого "логического нуля", что позволило ему вывести набор формул, позволяющих сравнивать разнородные наборы данных – к примеру, оценки двух разных экспертов по одному и тому же вопросу.

Как надеется физик, его выкладки послужат основой для создания экспертных систем, которые будут сравнивать большие наборы мнений и помогать политикам, бизнесменам и другим ответственным лицам разрабатывать курс дальнейших действий и принимать коллективные решения.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
Эта штука оставит без "работы" всех наших депутатов, совфед, правительство и самого..... БЕГИ, Андрейка!
16:00
03.08.2018
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