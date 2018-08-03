Ватки со спиртом больше не уничтожают бактерий, выяснили медики

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Опасные микробы, вызывающие больничные инфекции, стали почти неуязвимыми для действия различных спиртов, при помощи которых врачи обычно обеззараживают инструменты, помещения и кожу пациентов. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в журнале Science Translational Medicine.

"Совсем не обязательно, что энтерококки стали неуязвимыми для действия спирта из-за того, что его сегодня массово применяют во всех клиниках. Вполне возможно, что бактерии стали лучше сопротивляться его действию, приспособившись к жизни в нашем кишечнике, для которого характерен низкий показатель pH", — рассказывает Тим Стайнир (Tim Stinear) из университета Мельбурна (Австралия).

В последние годы перед медиками все шире и острее встает проблема так называемых супербактерий — микробов, стойких к действию антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены — золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность, что все антибиотики потеряют эффективность и медицина вернется в "темные века".

Ученые считают главными "инкубаторами" таких микробов больницы и животноводческие предприятия, где антибиотики используют для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в клиниках сосредоточено множество и потенциальных носителей инфекции, и самих патогенов, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих обычным бактериям вытеснить менее плодовитых супермикробов.

Стайнир и его коллеги раскрыли еще один пример подобной "форсированной эволюции" бактерий, изучая необычные последствия одного из относительно недавних изменений в работе австралийских клиник и госпиталей.

Как рассказывают ученые, примерно пятнадцать лет назад правительство Австралии ввело пакет мер, направленных на борьбу с распространением "неуязвимого" стафилококка. Помимо всего прочего, медикам предписывалось активно использовать этиловый спирт и изопропанол для мытья рук и дезинфекции помещений и инструментов.

Подобные меры, как отмечают ученые, действительно помогли уменьшить число больничных заражений стафилококком, однако привели к странному последствию. Распространение новых медицинских практик резко увеличило число вспышек другой инфекции, связанной с "неуязвимыми" энтерококками вида Enterococcus faecium.

Пытаясь понять, с чем это могло быть связано, ученые собрали образцы этих микробов, расшифровали их ДНК и сравнили с другими штаммами энтерококков. К большому удивлению ученых, больше всего различий наблюдалось не в генах, связанных с антибиотиками, а в участках ДНК, отвечающих за переваривание различных углеводородов.

Оказалось, что эти изменения сделали микробов фактически неуязвимыми к действию дезинфицирующих средств на базе спиртов. Благодаря десятикратному увеличению в стойкости даже 70-процентный раствор изопропанола, как показали дальнейшие опыты, не убивает полностью колонии энтерококка, окопавшиеся на поверхности стенок кишечника мышей или в других средах обитания.

Все это, как считают Стайнир и его коллеги, говорит о том, что врачам следует отказаться от спирта как главного средства для борьбы с инфекциями и вернуться к классическим средствам защиты — одноразовым перчаткам, маскам и халатам — для предотвращения развития подобной неуязвимости у других микробов. Вдобавок следует ограничить оборот косметических и гигиенических средств, таких как мокрые салфетки для протирания рук, заключают авторы статьи.