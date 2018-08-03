Ученые вычислили силу засухи, погубившей цивилизацию майя

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Серия засух, погубившая цивилизацию майя, уменьшила средний уровень осадков примерно наполовину и снизила влажность воздуха на 7%, что привело к катастрофическим последствиям для городов-государств индейцев. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале Science.

"Мы до сих пор продолжаем спорить о том, какую роль сыграл климат в коллапсе этой цивилизации, так как все предыдущие попытки оценить его роль не были точными и сводились к оценкам уровня "выше/ниже". Мы получили первые статистически достоверные оценки того, как менялся уровень осадков и влажности во время падения культуры майя", — рассказывает Ник Эванс (Nick Evans) из Кембриджского университета (Великобритания).

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями. Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.

Одной из возможных причин распада этой цивилизации, как сегодня считает ряд археологов, могли быть засухи, вызванные изменением климата и перенаселением городов майя. Первые серьезные подтверждения этой теории были найдены в 2012 году во время раскопок на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев, где ученые обнаружили сложную систему водохранилищ и каналов, свидетельствующую о важности воды в жизни его обитателей.

Последующие раскопки в других городах-государствах майя, как отмечает Эванс, дали более противоречивые результаты – они показали, что коллапс их культуры мог быть связан не только с климатом, но и с политическими конфликтами между индейскими "полисами". Это заставило ученых спорить о том, какое место занимал климат в их жизни.

Эванс и его коллеги смогли разрешить эту загадку, создав остроумную методику для измерения точного уровня осадков во времена падения империи майя, изучая отложения на дне озера Чичанканаб, где два десятка лет назад были найдены самые первые свидетельства существования засухи.

Ученые заметили, что каждый год на его дне формируются тонкие слои гипса, соединения кальция, серной кислоты и воды, чей изотопный состав сильно зависит от того, как много дождевой воды попало в озеро. Это связано с тем, что молекулы разных вариаций "тяжелой" воды, содержащей в себе дейтерий, кислород-17 или кислород-18, а также их комбинацию, испаряются медленнее, чем легкая вода.

Соответственно, чем больше тяжелой воды содержится в воде озера и в формирующихся на его дне слоях гипса, тем меньше осадков оно получало на протяжении последних нескольких лет или месяцев.

Руководствуясь этой идеей, климатологи извлекли образцы отложений с разных уголков дна озера, измерили доли изотопов в нем и попытались восстановить климатическую картину конца 8 – начала 9 века нашей эры, когда классическая цивилизация майя прекратила свое существование.

Как показали эти расчеты, в начале 800 годов нашей эры уровень осадков в окрестностях озера резко снизился, упав с отметки в почти тысячу миллиметров в год до уровня в 400-500 миллиметров в год. Примерно через сто лет он восстановился до почти современных уровней, около 900 миллиметров в год, и затем еще раз упал до рекордно низких значений.

В общей сложности, как показывают расчеты ученых, полуостров Юкатан и южные регионы Мексики пережили пять крупных засух, продолжавшихся несколько десятилетий, что должно было "добить" те города-государства, которым удалось пережить первые подобные инциденты благодаря развитой системе водохранилищ. Эти же засухи могли вызывать конфликты и войны между полисами за доступ к воде, заключают авторы статьи.