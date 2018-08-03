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Ученые рассказали, как изменились микробы, вернувшиеся из космоса

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© Fotolia / Dmytro SukharevskyiЛабораторные исследования микробов. Архивное фотоЛабораторные исследования микробов. Архивное фото
© Fotolia / Dmytro Sukharevskyi
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские ученые выяснили, что вернувшиеся из космоса бациллы изменились, в частности, начали многократно делиться и повысили патогенность. Об этом в интервью РИА Новости заведующая лабораторией микробиологии, среды обитания и противомикробной защиты Института медико-биологических проблем РАН Наталия Новикова.

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Ранее стало известно, что различные земные организмы смогли выжить в жестких условиях космоса на поверхности Международной космической станции в рамках проведенного российскими учеными эксперимента "Биориск". При этом у микроорганизмов отмечена высокая агрессивность и устойчивость к антибиотикам. Доклад о проведенном исследовании был представлен российской делегацией в середине июля на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.

"Наиболее существенные изменения в жизнеспособности спор были выявлены у бацилл. После окончания эксперимента (проводился в течение 31 месяца на внешней поверхности Международной космической станции — ред.) у них отмечалось нестандартное деление клетки, что является косвенным показателем того, что после пребывания в условиях открытого космоса происходит нарушение функционирования группы генов, отвечающих за процессы деления клетки", — рассказала Новикова.

В обычных условиях бациллы размножаются делением на две клетки, но у вернувшихся из космоса бацилл отмечалось образование множества новых клеток, рассказала ученая.

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Кроме того, вернувшиеся из космоса микроорганизмы оказались более патогенны, чем их "собратья" на Земле. "Они набрали патогенный потенциал, но это не значит, что они сами стали патогенными, просто косвенно уровень потенциала патогенности стал повыше, хотя сам микроорганизм при этом не стал патогенным для человека", — рассказала ученая.

Ранее сообщалось, что у штаммов бактерий вида Bacillus subtilis после 31-месячного пребывания в космосе наблюдалось повышение устойчивости к шести антимикробным препаратам из восьми изученных. Таким образом, можно сделать вывод, что при воздействии на микроорганизмы ряда неблагоприятных факторов, присущих открытому космическому пространству, выживают наиболее резистентные и агрессивные штаммы.

Эксперимент проводился на поверхности российского сегмента МКС. С января 2005 года были проведены несколько серий экспериментов. На внешней оболочке станции размещалась аппаратура эксперимента "Биориск", в которой находились образцы. Приблизительно через каждые полгода образцы материалов с микроорганизмами доставлялись на Землю для исследований. В качестве подопытных использовались 68 видов организмов — от бактерий до позвоночных животных и высших растений (споры бактерий и плесневых грибов, семена растений, покоящиеся яйца низших ракообразных, личинки комара, сухая икра карпозубой рыбы и другое).

Читайте полный текст интервью >>

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