"Российских" микробов хотят отправить к Марсу в рамках миссии "Бумеранг"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские ученые в рамках проекта "Бумеранг", повторения неудачно завершившейся миссии "Фобос-Грунт", планируют отправить к спутнику Марса Фобосу капсулу с микроорганизмами, а затем вернуть ее на Землю, чтобы оценить возможные при космическом полете мутации. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заведующая лабораторией микробиологии, среды обитания и противомикробной защиты Института медико-биологических проблем РАН Наталия Новикова.

В 2011 году Россия осуществила запуск к Марсу станции "Фобос-Грунт", но после выхода на орбиту аппарат не включил двигатели для перехода на отлетную траекторию. Через два месяца он вошел в атмосферу Земли и упал в Тихом океане. Стоимость всей миссии "Фобос-Грунт" оценивалась в 5 миллиардов рублей. В октябре 2016 года Роскосмос в рамках проекта "Бумеранг" заказал разработку новой межпланетной станции для доставки на Землю 600 граммов грунта с Фобоса. На разработку проекта было выделено 150 миллионов рублей. Всего Федеральной космической программой на 2016-2025 годы предусматривается выделение свыше 10 миллиардов рублей на исследование Фобоса, но только в случае участия в проекте Европейского космического агентства. Реализация проекта возможна в 2024-2025 годах.

"Сейчас в рамках проекта "Бумеранг" — повторение миссии "Фобос-Грунт" — планируется провести новый эксперимент с отправкой к Марсу и возвращением на Землю капсулы с микроорганизмами", — рассказала она.

Новикова напомнила, что капсулу с микроорганизмами уже планировалось направить к Фобосу и вернуть обратно в рамках проекта "Фобос-Грунт". Биологическая часть эксперимента называлась "Биофобос". "К сожалению, полет закончился неудачно. В рамках эксперимента планировалась отправка микроорганизмов в специальной капсуле на спутник Марса Фобос и их возвращение обратно. На этапе возвращения капсулы на Землю были предусмотрены различные меры карантина", — рассказала Новикова.

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