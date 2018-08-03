РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Российских" микробов хотят отправить к Марсу в рамках миссии "Бумеранг"

(обновлено: 10:06 03.08.2018)
22204
© NASAМарс. Архивное фотоМарс. Архивное фото
© NASA
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские ученые в рамках проекта "Бумеранг", повторения неудачно завершившейся миссии "Фобос-Грунт", планируют отправить к спутнику Марса Фобосу капсулу с микроорганизмами, а затем вернуть ее на Землю, чтобы оценить возможные при космическом полете мутации. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заведующая лабораторией микробиологии, среды обитания и противомикробной защиты Института медико-биологических проблем РАН Наталия Новикова.

Симуляция экспедиции на Марс. Архивное фото
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Российские ученые разрабатывают миссию по доставке грунта с Марса на Землю

В 2011 году Россия осуществила запуск к Марсу станции "Фобос-Грунт", но после выхода на орбиту аппарат не включил двигатели для перехода на отлетную траекторию. Через два месяца он вошел в атмосферу Земли и упал в Тихом океане. Стоимость всей миссии "Фобос-Грунт" оценивалась в 5 миллиардов рублей. В октябре 2016 года Роскосмос в рамках проекта "Бумеранг" заказал разработку новой межпланетной станции для доставки на Землю 600 граммов грунта с Фобоса. На разработку проекта было выделено 150 миллионов рублей. Всего Федеральной космической программой на 2016-2025 годы предусматривается выделение свыше 10 миллиардов рублей на исследование Фобоса, но только в случае участия в проекте Европейского космического агентства. Реализация проекта возможна в 2024-2025 годах.

"Сейчас в рамках проекта "Бумеранг" — повторение миссии "Фобос-Грунт" — планируется провести новый эксперимент с отправкой к Марсу и возвращением на Землю капсулы с микроорганизмами", — рассказала она.

Новикова напомнила, что капсулу с микроорганизмами уже планировалось направить к Фобосу и вернуть обратно в рамках проекта "Фобос-Грунт". Биологическая часть эксперимента называлась "Биофобос". "К сожалению, полет закончился неудачно. В рамках эксперимента планировалась отправка микроорганизмов в специальной капсуле на спутник Марса Фобос и их возвращение обратно. На этапе возвращения капсулы на Землю были предусмотрены различные меры карантина", — рассказала Новикова.

Читайте полный текст интервью >>

Десять исследователей Марса
© Инфографика
Десять исследователей Марса
Комментировать
РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
RUKAPOMOHI
Так вот как выглядят пионеры Марса...
10:06
03.08.2018
ОтветитьНе отвечать
zhora_vaskin
А несколько месяцев назад была статья о том, как автомобиль Маска может занести на другую планету земные микроорганизмы и почему это плохо.
10:05
03.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена