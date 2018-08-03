Ученые рассказали об опасности отказа от алкоголя

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Международная группа ученых из Великобритании и Франции установила, что у тех, кто полностью отказался от алкоголя или употребляет более 140 граммов чистого спирта в неделю, увеличивается риск деменции. С выводами исследователей можно ознакомиться на сайте EurekAlert!.

Ученые из Французского национального института здоровья и медицинских исследований и Университетского колледжа Лондона использовали данные о более чем 9000 британцев, которым в 1985 году было 35-55 лет. Тогда эти люди начали участвовать в длительном исследовании их здоровья. Данные об их образе жизни, в том числе и об употреблении алкоголя, собирались регулярно. За 23 года исследования деменция развилась у 397 участников, средний возраст появления болезни составил 76 лет.

Слабоумие прогрессировало у тех, кто полностью отказался от спиртного. Ученые считают, что употребление 1-14 единиц алкоголя в неделю может защитить мозг, однако следует учитывать все связанные с этим риски. Речь идет о болезнях печени и раке.

Ученые пока не знают точную причину, почему существует корреляция между полным отказом от алкоголя и деменцией. Специалисты не исключают, что на результаты исследования могли также повлиять заболевания, которые провоцируют старческое слабоумие.