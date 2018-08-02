Пигмеи с острова Флорес не скрещивались с "хоббитами", выяснили ученые

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Генетики не нашли следов ДНК знаменитых "хоббитов" в геноме современных пигмеев, обитающих на острове Флорес рядом с теми пещерами, где жили эти древние люди. Их выводы были представлены в статье, опубликованной в журнале Science.

"Если у "хоббитов" и были хоть какие-то шансы "наследить" в геноме современных людей, эти пигмеи должны были быть их самыми близкими родичами. Мы не нашли никаких следов этого. Это означает, что в геномах современных людей нет ни капли ДНК этих гоминид", — рассказывает Ричард Грин (Richard Green) из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).

Останки древних людей ростом в метр, которых пресса почти сразу назвала "хоббитами", были найдены в пещере Лянг-Буа на индонезийском острове Флорес в 2003 году, и представлены публике в октябре 2004 года командой ученых под руководством покойного палеонтолога Майкла Морвуда, одного из авторов текущего открытия.

Морвуд и его коллеги объявили свою находку новым видом, получившим имя Homo floresiensis. Изначально палеонтологи считали, что флорессийские люди были потомками человека прямоходящего (Homo erectus). Благодаря феномену так называемой "островной карликовости" за миллионы лет изоляции эти древние люди постепенно выродились и превратились в "хоббитов", чей мозг был в три раза меньше, чем у современных Homo sapiens.

Отсутствие новых окаменелостей заставило многих ученых считать, что "хоббиты" были обычными людьми, которые превратились в карликов из-за врожденных уродств. Только недавно ученые представили убедительные доказательства в пользу того, что "хоббиты" были отдельным видом людей, который появился на острове Флорес как минимум 700 тысяч лет назад и исчез примерно 50 тысяч лет назад, уже после прибытия современного человека в Индонезию.

Это открытие, как отмечает Грин, заставило многих ученых задуматься о том, присутствуют ли генетические следы хоббитов в ДНК современных жителей острова Флорес, многие из которых похожи по своей анатомии, массе и росту на африканских пигмеев.

Генетические следы "хоббитов", в отличие от неадертальцев и денисовцев, найти намного сложнее, так как все фрагменты их ДНК, благодаря теплому и влажному климату Индонезии, полностью исчезли из их останков.

По этой причине ученым пришлось идти "методом от противного". Они расшифровали геномы трех дюжин пигмеев, чьи племена живут поблизости от Лянг-Буа, и выделили типично человеческие, неандертальские и денисовские фрагменты внутри них.

По задумке авторов статьи, если кроманьонцы действительно скрещивались с "хоббитами", то тогда в геномах пигмеев должны присутствовать фрагменты ДНК "неизвестного" происхождения, не совпадающие по структуре и наборам мутаций с аналогичными участками в геномах трех остальных представителей рода Homo.

Ни одного подобного блока им не удалось найти, что говорит о том, что "хоббиты" не контактировали с кроманьонцами и не оставили никаких следов в ДНК современных людей.

Что интересно, гены флоресийских пигмеев, связанные с их ростом, похожи по своему устройству на аналогичные участки в ДНК в геномах современных низкорослых жителей Европы. Это говорит о том, что их предки стали карликами самостоятельно, в результате действия естественного отбора и островной карликовости, а не благодаря гипотетическим контактам с соседями-"хоббитами".

"То, что и пигмеи, и "хоббиты" независимо друг от друга стали карликами, в очередной раз говорит о том, что с эволюционной точки зрения, человек ничем не отличается от других млекопитающих. На нас действуют все те же законы и процессы, что и на предков карликовых бегемотов и слонов", — заключает Серена Туччи (Serena Tucci), коллега Грина.