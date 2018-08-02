Астрономы открыли самый быстрый объект в Галактике

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Эта Киля, самая крупная и яркая звезда Галактики, два века назад выбросила очень горячие пучки материи, разогнанные до фантастической скорости в 20 тысяч километров в секунду, или 6% от скорости света. Об этом узнали ученые, опубликовавшие статью в журнале MNRAS.

"Подобные скорости обычно характерны для вспышек сверхновых, когда взрыв полностью уничтожает звезду. В данном случае этого не произошло, и должен существовать какой-то процесс, который закачал огромные количества энергии в светило за очень короткое время", — рассказывает Натан Смит (Nathan Smith) из университета Аризоны в Тусоне (США).

Эта Киля известна своей необычной историей. Впервые это светило было отмечено на карте неба английским астрономом Эдмундом Галлеем в 1677 году. На протяжении 18 века и начала 19 века яркость этой звезды периодически увеличивалась и уменьшалась.

К примеру, в 1827 году ее яркость начала быстро расти, достигнув максимума в апреле 1843 года. В тот момент она затмила все остальные светила на небосводе, кроме Сириуса, расположенного примерно в тысячу раз ближе к Земле, чем Эта Киля, удаленная от нас на 7800 световых лет.

Наблюдения за этой звездой в текущем столетии и в 20 веке показали, что она представляет собой крайне экзотическую двойную систему, состоящую из крупнейшей звезды Галактики массой в 120-150 Солнц и ее "небольшого" спутника, чей вес "всего" в 30-80 раз выше, чем у нашего светила.

Давление света внутри недр более крупного светила настолько велико, что вспышки активности внутри Эты Киля буквальным образом "срывают" внешние покровы звезды, выбрасывая их в открытый космос. По текущим оценкам ученых, более крупная "половина" системы уже потеряла около 30 масс Солнца в ходе подобных вспышек, следы которых можно сегодня увидеть в виде красивой туманности Гомункула, окружающей Эту Киля.

Смит и его коллеги раскрыли еще одну необычную особенность этого рекордно большого и яркого светила, используя, как выражаются сами астрономы, своеобразную "машину времени" – световое эхо знаменитой "Великой вспышки" 1843 года.

Оно представляет собой особое астрономическое явление, аналогичное по своей сути обычному звуковому эху. В некоторых случаях лучи света, возникшие в результате мощной вспышки новой или сверхновой, долетают до некоторого объекта и отражаются от него в обратном направлении. В результате эхо от вспышки прибывает к наблюдателю гораздо позже, чем произошло само событие.

Шесть лет назад Армин Рест, коллега Смита, обнаружил подобный световой "отголосок", наблюдая за Этой Киля при помощи "Хаббла" и ряда других телескопов. Это дало ученым возможность детально изучить то, как родилась эта вспышка и к каким последствиям она привела.

Изучив спектр этого эха, ученые смогли измерить скорость, с которой выбросы Эты Киля двигались в сторону открытого космоса. Она оказалась рекордно высокой – около 15-20 тысяч километров в секунду. Это открытие поставило перед учеными новую загадку – что могло породить столь мощную вспышку и при этом не уничтожит звезду?

Как полагают Смит и его коллеги, до 1843 года в системе Эты Киля обитало не две, а три крупных звезды, две из которых столкнулись и слились в единое целое в середине 19 века. Это привело к рождению самого крупного светила Млечного Пути и выбросу огромного количества материи в космос, разогнанной до околосветовых скоростей. Ее масса, по современным оценкам, превышает солнечную примерно в 10 раз, что делает ее одним из самых тяжелых и быстрых объектов в нашей Галактике.

Все это, как считают Рест, Смит и их единомышленники, говорит о том, что Эта Киля превратится в сверхновую несколько быстрее, чем считают сейчас астрономы. Это произойдет не в ближайшие 500 тысяч лет, а заметно раньше, заключают авторы статьи.