Международный математический конгресс пройдет в Петербурге в 2022 году

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Международный Конгресс математиков и вручение самой престижной награды в области математики — премии Филдса — в 2022 году пройдет в России в городе Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ со ссылкой на решение Генеральной Ассамблеи Международного математического союза в Сан-Паулу (Бразилия).

© Depositphotos / AbSandra В Рио-де-Жанейро у курдского математика украли Филдсовскую медаль

Заявку от нашей страны представляли сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, лауреаты Филдовской премии Станислав Смирнов и Андрей Окуньков, ученый секретарь Национального комитета математиков России Александр Печень, математик Федор Богомолов и академики РАН Виктор Васильев и Сергей Кисляков.

В России Конгресс проводился единственный раз, в СССР в 1966 году на базе Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

Вчера, 1 августа, в Сан-Паулу, где сейчас проходит Международный Конгресс математиков, были вручены Филдсовские премии этого года. Лауреатами стали иранский математик Каушер Биркар, работающий в Великобритании, итальянец из швейцарского университета Алессио Фигалли, австралиец индийского происхождения Акшай Венкатеш и тридцатилетний немецкий исследователь Петер Шольце (один из самых молодых призеров за всю историю премии).