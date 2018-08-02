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Лазерные разработки "Росатома" намерены использовать в медицине

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоСтенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, входит в госкорпорацию "Росатом") станет ключевым участником проекта создания российского научно-технологического центра "Биофотоника", в котором будут решаться задачи применения лазерных технологий в области медицины, в том числе для диагностики рака и проведения хирургических операций, сообщили РИА Новости в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Робот Федор. Архивное фото
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Биофотоника – научная дисциплина, которая объединяет все исследования взаимодействия света с биологическими тканями. Результаты этих исследований находят применение в биологии, медицине, защите окружающей среды, сельском хозяйстве, включая контроль качества продуктов питания.

"Достижения биофотоники в области медицины дали понимание механизмов человеческих болезней и старения на клеточном и молекулярном уровне. Свет уникален не только тем, что дает возможность наблюдать процессы, протекающие в живых объектах, но и может воздействовать на них неинвазивным или минимально инвазивным способом, то есть без разрушения тканей. Это дает основание утверждать, что медицинское оборудование XXI века будет в значительной части основано на этом физическом принципе", — сказали в ядерном центре.

Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра. Архивное фото
© Фото : Крыловский государственный научный центр
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Как пояснили в РФЯЦ-ВНИИЭФ, впервые на базе единого центра "Биофотника" будут объединены усилия и компетенции предприятий для создания новых высокотехнологичных медицинских приборов. "Предполагается реализация полного жизненного цикла от разработки нового метода, лабораторных испытаний опытно-конструкторских работ и создания опытных образцов до сертификации и организации серийного производства, включая проведение доклинических и клинических исследований и выводу продукции на открытые рынки", — отметил представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Уже определены приоритетные проекты центра "Биофотоника", которые являются собственными разработками саровского ядерного центра. Это лазерный хирургический комплекс "Лазурит", предназначенный, в частности, для манипуляций с мягкими тканями при выполнении хирургических операций, а также для фрагментации камней при мочекаменной болезни; оптический когерентный томограф для построения трехмерных изображений тканей человека и животных; флуовизор – устройство для контроля качества так называемой фотодинамической терапии.

ИНТЭЛ НИЯУ МИФИ
© Фото : НИЯУ МИФИ
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Среди других проектов центра — световодная спектроскопия для онкологической диагностики, диафаноскопия (просвечивание тканей) для отоларингологии, а также тулиевый волоконный медицинский лазер. Волоконные лазеры, легированные тулием, могут создавать световое излучение с длиной волны, соответствующей пику поглощения в биологических тканях. Такие лазеры могут использоваться, в частности, в ЛОР-хирургии и стоматологии, для лечения костных болезней и сосудистой патологии.

Ранее на совещании с участием президента Российской академии наук Александра Сергеева для первоначального этапа проекта были определены две площадки для размещения центра "Биофотоника": одна из них – в Москве (на территории входящего в госкорпорацию "Ростех" холдинга "Швабе"), другая – в Нижнем Новгороде. Сейчас идет этап подготовки документов для государственной регистрации предприятия, отметил представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Резка металла при помощи иттербиевого волоконного лазера
© Фото : НИЯУ МИФИ
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Взаимодействие света с биологическими тканями происходит различным путем в зависимости от типа ткани и ее состояния — здоровая или больная. Поэтому для ряда медицинских направлений есть возможность создавать диагностические и терапевтические методики на основе действия света. В мире сейчас ведутся масштабные разработки уникальных источников света, детекторов и систем визуализации. Это требует объединения усилий специалистов различных дисциплин: медиков, физиков, химиков, биологов, а также математиков и программистов.

В биофотонике выделяется два основных направления работ. Первое, к чему обычно и относят термин биофотоника — использования света для получения информации о состоянии биологических объектов. То есть, использование оптических методов для изучения и диагностики биологических молекул, клеток и тканей. В этом случае, одним из основных преимуществ является сохранение целостности мембраны исследуемых клеток. Второе направление исследований, более традиционное и давно разрабатываемое — использования света в качестве инструмента воздействия на биологические ткани, то есть, как носителя энергии, например, для целей терапии.

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