Лазерные разработки "Росатома" намерены использовать в медицине

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, входит в госкорпорацию "Росатом") станет ключевым участником проекта создания российского научно-технологического центра "Биофотоника", в котором будут решаться задачи применения лазерных технологий в области медицины, в том числе для диагностики рака и проведения хирургических операций, сообщили РИА Новости в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
"Достижения биофотоники в области медицины дали понимание механизмов человеческих болезней и старения на клеточном и молекулярном уровне. Свет уникален не только тем, что дает возможность наблюдать процессы, протекающие в живых объектах, но и может воздействовать на них неинвазивным или минимально инвазивным способом, то есть без разрушения тканей. Это дает основание утверждать, что медицинское оборудование XXI века будет в значительной части основано на этом физическом принципе", — сказали в ядерном центре.
Уже определены приоритетные проекты центра "Биофотоника", которые являются собственными разработками саровского ядерного центра. Это лазерный хирургический комплекс "Лазурит", предназначенный, в частности, для манипуляций с мягкими тканями при выполнении хирургических операций, а также для фрагментации камней при мочекаменной болезни; оптический когерентный томограф для построения трехмерных изображений тканей человека и животных; флуовизор – устройство для контроля качества так называемой фотодинамической терапии.
Ранее на совещании с участием президента Российской академии наук Александра Сергеева для первоначального этапа проекта были определены две площадки для размещения центра "Биофотоника": одна из них – в Москве (на территории входящего в госкорпорацию "Ростех" холдинга "Швабе"), другая – в Нижнем Новгороде. Сейчас идет этап подготовки документов для государственной регистрации предприятия, отметил представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В биофотонике выделяется два основных направления работ. Первое, к чему обычно и относят термин биофотоника — использования света для получения информации о состоянии биологических объектов. То есть, использование оптических методов для изучения и диагностики биологических молекул, клеток и тканей. В этом случае, одним из основных преимуществ является сохранение целостности мембраны исследуемых клеток. Второе направление исследований, более традиционное и давно разрабатываемое — использования света в качестве инструмента воздействия на биологические ткани, то есть, как носителя энергии, например, для целей терапии.