В Салехарде нашли захоронение возрастом более четырех тысяч лет

Фрагменты строения из костей мамонта времен палеолита, обнаруженные в ходе археологических раскопок на территории музея-заповедника Костенки в Воронежской области

Фрагменты строения из костей мамонта времен палеолита, обнаруженные в ходе археологических раскопок на территории музея-заповедника Костенки в Воронежской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. Археологи обнаружили в городском саду Салехарда на Ямале древнее захоронение времен энеолита (медно-каменного века), предполагается, что ему более 4 тысяч лет, сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее археологи нашли в саду артефакты, предположительно, эпохи позднего средневековья, а 31 июля на глубине около полутора метров было выявлено древнее захоронение времен энеолита с уникальным инвентарем.

"В службе государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО подчеркнули, что захоронения возрастом более 4 тысяч лет — редкость для всей циркумполярной зоны, что однозначно повышает его историко-культурную ценность для ученых и истории окружной столицы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что раскопки в районе сада ведут специалисты из Нефтеюганска (ХМАО) в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Экспертиза предшествует работам по реконструкции и благоустройству территории.