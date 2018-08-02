РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы составили список планет, где может зародиться жизнь

03011
© NASA/JPL-Caltech/T. PyleТак художник представил себе экзопланету Kepler-452bТак художник представил себе экзопланету Kepler-452b
© NASA/JPL-Caltech/T. Pyle
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Астрономы уточнили положение "зоны жизни" у нескольких сотен недавно открытых экзопланет и выделили те из них, на которых существуют все необходимые условия для зарождения живых существ. Их список был опубликован в журнале Science Advances.

Ученые обнаружили следы одной из старейших звезд рядом с Млечным Путем
© Фото : Subaru Telescope, NAOJ
Ученые: планеты в "зоне жизни" должны быть почти у каждой звезды
"Мы сузили число самых интересных кандидатов на роль "двойников" Земли. Теперь мы можем предметно и "точечно" заняться поисками ответа на вопрос – одни ли мы во Вселенной", — рассказывает Пол Риммер (Paul Rimmer) из Кембриджского университета (Великобритания).

За последние несколько лет орбитальные телескопы "Кеплер", CoRoT, а также их наземные собратья открыли свыше четырех тысяч экзопланет и аналогичное число возможных кандидатов на эту роль. Большинство из них относится к числу "горячих" юпитеров, однако новые методики позволяют находить все больше малых планет. Растущее число потенциальных двойников Земли все чаще заставляет ученых задумываться о том, какая часть из них может поддерживать жизнь.

Существующие телескопы не позволяют получать "прямые" фотографии этих планет и изучать состав и свойства их атмосферы и поверхности, и поэтому ученые могут оценивать их жизнеспособность только по тому, находятся ли они в так называемой "зоне жизни. Под этим словом астрономы понимают "пучок" орбит, где вода может существовать в жидком виде, а воздушная оболочка планеты будет относительно стабильной.

Как отмечает Риммер, подобные расчеты положения "зоны жизни" упускают важный момент. Для запуска абиогенеза, первой стадии рождения жизни, необходима не только вода и тепло, но и "кирпичики жизни" — аминокислоты, сахара, азотистые основания и прочие сложные органические молекулы.

Подобные вещества, в свою очередь, формируются с крайне неодинаковой скоростью в окрестностях разных светил и даже в разных частях протопланетного диска. К примеру, на их формирование, как заметили Риммер и его коллеги, сильно влияет количество ультрафиолета, которое вырабатывает юная звезда.

Экзопланета земного типа
© NASA / Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
Астрономы нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца

С одной стороны, при избытке этого типа излучения органика начинает разрушаться и распадаться на более простые молекулы. С другой стороны, его недостаток ведет к тому, что скорость сборки "кирпичиков жизни" падает до почти околонулевых значений, что заметно снижает шансы на запуск полноценного абиогенеза и эволюции жизни.

Руководствуясь этой идеей, ученые просчитали количество ультрафиолета, который будет облучать "зону жизни" у каждой из землеподобных планет, открытых в последнее десятилетие. Используя эти расчеты, Риммер и его команда составили список миров, где зарождение жизни наиболее вероятно.

В их число неожиданным образом не попали одни из самых "землеподобных" планет, найденные два года назад у соседней звезды TRAPPIST-1. Оказалось, что красный карлик вырабатывает слишком мало ультрафиолета для того, чтобы на его спутниках мог запуститься абиогенез. Помимо миров системы TRAPPIST-1, аналогичная судьба постигла и других "перспективных" кандидатов на роль двойников Земли, таких как LHS 1140b и Kepler-186f.

Так художник представил себе планету TRAPPIST-1d и ее две кузины
© ESO/M. Kornmesser
Астрономы раскрыли состав ближайших к нам "кузин" Земли

С другой стороны, две подобных системы, Kepler-452 и Kepler-62, оказались очень близкими к Земле в этом отношении. Их спутники, расположенные внутри "зоны жизни", получали примерно такое же количество ультрафиолета, что и предполагаемая материя "зародыша" нашей планеты.

Что интересно, высокий уровень вспышечной активности на поверхности красных карликов оказался не препятствием для зарождения жизни на их планетах, как считали раньше планетологи, а главным ее "помощником".

Подобные звезды, как объясняет Риммер, вырабатывают крайне мало ультрафиолета, и вспышки на их поверхности будут единственным источником энергии, необходимой для формирования сложных "кирпичиков жизни". Все это не исключает возможности зарождения живых организмов на подобных мирах, но заметно снижает шансы на ее появление, что сужает границы ее поисков, заключают авторы статьи.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена