Жизнь без животной пищи: врачи рассказали о плюсах и минусах вегетарианства

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Карина Камалова. Вегетарианство уже перестало быть редким явлением и все чаще находит своих приверженцев, вместе с тем, подобная форма питания ограничивает организм в получении белка и витаминов, говорят опрошенные РИА Новости эксперты, отмечая также, что, согласно отдельным исследованиям, вегетарианство позволяет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
О том, полезен ли такой ограничительный режим питания, каковы плюсы и минусы вегетарианства и нужно ли приучать детей жить без мяса, читайте в материале РИА Новости.
Главное — баланс
На сегодняшний день мнения экспертов о вегетарианстве сильно расходятся, рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.
"Вегетарианство — это разновидность ограничительного типа питания. При этом достаточно сложно обеспечить организм всеми питательными веществами, прежде всего белком и витаминами, тем более, если говорить о более строгих типах вегетарианства", — пояснила Стародубова.
Вместе с тем, по ее словам, сегодня имеются отдельные научные исследования, в которых показана связь классического вегетарианства со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Такое вегетарианство предусматривает употребление в пищу не только продуктов растительного происхождения, но и яиц, молочных и кисломолочных продуктов, пояснила диетолог. Однако существуют и другие, более строгие его формы.
Как подчеркнула врач, для того чтобы такой вариант питания оказывал на здоровье только положительное влияние, рацион человека должен быть сбалансирован и оптимален, а лучше всего — профессионально рассчитан врачом-диетологом с учетом состояния человека, его индивидуальных потребностей, образа жизни и, конечно, режима физической активности.
"Несбалансированное, непродуманное, неправильное питание всегда негативно сказывается на здоровье и может приводить к возникновению анемии, обострению гастрита, язвенной болезни желудка, другим проблемам желудочно-кишечного тракта, дефициту мышечной массы, слабости, утомляемости, снижению иммунитета и целому ряду других проблем со здоровьем", — предостерегла диетолог.
По ее словам, решение стать вегетарианцем должно быть взвешенным и осознанным поступком взрослого человека.
Вегетарианство для детей?
"Белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы жизненно необходимы ребенку для нормального роста и развития. Но чем больше ограничений, тем сложнее обеспечить полноценный рацион, а неполноценное питание связано с катастрофическими рисками для здоровья ребенка в настоящем и будущем", — отметила диетолог, добавив, что к полноценному здоровому питанию, которое включает достаточное количество овощей и фруктов, человека необходимо приучать с раннего возраста.
По ее словам, дети должны знать, какие продукты нужно есть ежедневно, а какие ограничивать, поэтому родителям важно научить своего ребенка делать правильный выбор пищи с позиции оптимального питания.
"В рационе ребенка обязательно должны быть продукты — источники полноценного белка, к которым относятся молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо, птица, рыба", — пояснила Стародубова.
Подобного мнения придерживается и врач гастроэнтеролог-гепатолог высшей категории кандидат медицинских наук Лейла Болатчиева.
"Я против вегетарианства у детей. Мы исторически сложены так, что мы мясоеды в любом случае. Взрослые могут делать что угодно, но даже взрослым, которые в перспективе могут стать родителями, я не рекомендую становиться вегетарианцами. Есть такое понятие, как незаменимые аминокислоты, и в растениях мы их не получим. И если мы недодаем организму необходимых элементов, может раньше — может позже, но это обязательно как-то негативно проявится. Еда – это строительный материал и энергия, а ребенку на этапе формирования организма достаточно несколько месяцев для того, чтобы отучить его от мяса", — сказала Болатчиева.
Врач-педиатр Лариса Егорова, впрочем, не видит негативных последствий для организма при вегетарианстве, в том числе для детей. "Есть несколько видов вегетарианства. Когда можно есть молочные продукты, а есть веганство – когда вообще исключается все и остаются только овощи, фрукты, плоды, зерновые и так далее, никаких молочных продуктов и яиц. Сказать, что это как-то сказывается негативно на здоровье, я не могу", — заявила она.
Егорова добавила, что практикует вегетарианство лично — не ест мясную продукцию, но допускает употребление творога и сыра. При этом, по ее наблюдениям, у детей, которые до достижения 1 года не употребляли мясные продукты, не были замечены какие-либо отклонения в уровне гемоглобина в крови.
"Мои дети все добровольно отказывались от мяса. Старший отказался в 12 лет, он сказал: "у коров очень грустные глаза, я не могу есть мясо". А самый младший был мясоедом – любитель поесть у бабушек колбас, но в 5 лет он сказал: "нет, я не буду есть мясо, мне жалко животных", — рассказала педиатр.
По ее словам, современные дети порой сами отказываются от каких-то продуктов, самостоятельно определяя, какие продукты они хотят есть, а какие нет. "Можно говорить о белковой недостаточности при вегетарианстве, но если вы употребляете молочные и молочно-кислые продукты, то у вас нет этого дефицита", — пояснила она.
Мотивация
Так, Стародубова отмечает, что сегодня в мире существуют целые регионы, где культура вегетарианства формировалась на протяжении тысячелетий.
"Особенностями этих регионов являются теплый климат, большое разнообразие растительных источников пищи, в том числе с высоким содержанием белка. В таких развиты семейные традиции вегетарианства, богатое разнообразие блюд, рецепты которых передаются из поколения в поколение", — сказала диетолог.
Главный научный сотрудник психологического института Российской академии образования (РАО) доктор психологических наук и профессор Алексей Осницкий рассказал, что к вегетарианству зачастую приходят из религиозных соображений — чаще всего в этом "повинны" индуизм, джайнизм и буддизм.
Егорова не исключила, что в теории вегетарианство может позитивно воздействовать на духовную сторону человека.
По мнению экспертов, на данный момент в России не ведется строгого учета вегетарианцев, но, по оценкам специалистов, их число в стране неуклонно растет.