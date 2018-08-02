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РИА Наука
РИА Наука

Белочка пришла: как рыжие грызуны захватывают города

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© REUTERS / Lisi NiesnerКрасная белка ест грецкий орехКрасная белка ест грецкий орех
© REUTERS / Lisi Niesner
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. У белок острый ум и хорошая память. Исходя из личного опыта, они способны быстро найти спрятанные орехи. Мастерски предугадывают поведение человека и быстро адаптируются к жизни в больших городах. Как белки завоевывают мегаполисы и почему там им лучше, чем в лесу, — в материале РИА Новости.

Острый ум и цепкая память

Белка на дереве
© Fotolia / Mr Twister
Белка "поучаствовала" в слаломе на Олимпиаде
Наблюдая в течение двух лет, с июня 2012-го по апрель 2014-го, как белки делают тайники с припасами, ученые из Университета Калифорнии в Беркли пришли к выводу, что эти животные умеют группировать орехи по сортам и запоминают, что и где спрятано. Исследователи оснастили белок GPS-передатчиками и кормили орехами четырех сортов. Животные раскладывали различные виды орехов по разным схронам и всегда возвращались туда, где им давали бесплатную еду.

Так хорошо ориентироваться на местности и находить свои тайники белкам позволяет развитая пространственная память. С долгосрочной памятью, которая, кстати, есть не у всех зверей, у них тоже все в порядке. Как выяснили зоопсихологи из Эксетерского университета, белки помнят удачный прошлый опыт и могут успешно воспроизвести его в схожих обстоятельствах.

© РИА Новости / Татьяна ПичугинаБелки обустраивают гнезда на деревьях &mdash; в развилке веток или в дуплах.
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Белки обустраивают гнезда на деревьях — в развилке веток или в дуплах.

Ученые научили пятерых грызунов решать головоломки чтобы получить лесной орех, они должны были нажимать на рычаг специального устройства. Обучение много времени не заняло, и если вначале белки тратили на выполнение задания восемь секунд, то потом всего две секунды.

Подопытных оставили в покое на 22 месяца и снова предложили нажать на рычаг, чтобы достать орех. Тренированные белки после небольшого раздумья добывали угощение через три секунды. Если устройство меняло форму (из квадрата превращалось в треугольник), животные все равно быстро справлялись с поставленной задачей.

Объесть птиц, стащить еду у человека

Вон отсюда!. Дерзкая белка вытолкнула сову из дупла
© 2018 Associated Press
"Вон отсюда!" Дерзкая белка вытолкнула сову из дупла
Иными словами, белки не только способны довольно быстро понять, как добраться до корма (особенно если это угощение для птиц в специально защищенной кормушке), но и запоминают, что нужно делать в таких ситуациях. По оценкам британских ученых, грызуны крадут до половины еды в птичьих кормушках, заставляя пернатых менять пищевое поведение.

Исследователи из Института систематики и экологии животных СО РАН, наблюдавшие за популяцией белок в жилой и институтской зонах новосибирского Академгородка на протяжении сорока лет, отмечают, что число обитающих там грызунов значительно увеличивалось при наличии зимней подкормки птиц. Когда же пищи и кормушек становилось меньше, то и популяция белок резко сокращалась иногда в двадцать раз.

"Белки, живущие в крупных городах, по поведению совершенно другие, чем обитательницы лесов. Они иначе взаимодействуют с человеком и могут корректировать свое поведение. Но они и физиологически отличаются от лесных сородичей. У них другое питание еды больше, однако в рационе практически нет орехов. Грубо говоря, в лесу белке негде взять белый хлеб с маслом, а в городе и человек угостит, и на помойке найти можно", объясняет Виктор Панов, кандидат биологических наук, зоолог из Новосибирска, специализирующийся на мелких грызунах и насекомоядных млекопитающих.

Ученый отмечает, что еще несколько десятилетий назад, когда холодильники были не во всех семьях и зимой многие хранили продукты за окном, белки часто опустошали эти импровизированные морозилки.

Урбанизированные белки-проказницы

Белки настолько приспособились к жизни в мегаполисах, что стали намного успешнее лесных сородичей, полагают исследователи из Университета имени Джона Кёртина. Грызуны способны правильно интерпретировать поведение человека по его позе и выражению лица.

Белки стараются избегать людей с домашними животными и маленькими детьми, но совершенно не боятся обычных прохожих. По мнению зоологов, они понимают, когда и где можно получить пищу без всякого риска. Поэтому создается впечатление, что городские белки ручные.

Однако, предупреждают специалисты, это иллюзия. Белки — животные довольно агрессивные, среди них распространены инфантицид (убийство детенышей взрослыми самцами) и каннибализм. Причем это характерно для беличьих популяций в относительно сытые годы. При малейшей опасности со стороны человека животное пускает в ход острые когти и зубы — взрослая белка способна насквозь прокусить палец взрослого человека, не говоря уже о ребенке.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСпециалисты не рекомендуют кормить белок с рук, так как они &mdash; разносчики инфекций.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Специалисты не рекомендуют кормить белок с рук, так как они — разносчики инфекций.

Кроме того, по словам Виктора Панова, эти грызуны могут быть разносчиками паразитов и инфекций. Так, два года назад в Великобритании обнаружили белок — носителей бактерий человеческой проказы.

Горе-электрики и хорошие озеленители

"Для белок характерно обустраивать гнезда на деревьях. Но живущие в городах иногда селятся в обычных ящиках главное, чтобы расстояние между досками было 20-30 сантиметров", рассказывает Панов. Также белки могут делать гнезда в подвалах и на чердаках.

Кроме того, грызуны, любящие точить зубы о ветки деревьев, иногда используют в этом качестве электрические провода, из-за чего случаются короткие замыкания. По данным сайта Cyber Squirrel 1 ("Кибербелка-1"), с 2013 года из-за белок электроэнергия и интернет отключались 1213 раз вдвое больше, чем из-за птиц, которых часто обвиняют в порче линий электропередачи.

Впрочем, от белок не только вред, но и много пользы. Исследователи из Университета Торонто пишут, что за сезон одно животное успевает сделать около тысячи тайников с орехами и семенами. Только половину из этих схронов грызун использует по назначению остальные прорастут и дадут жизнь новым деревьям.

Белка. Архивное фото
© AFP 2018 / Marijan Murat/dpa
СМИ: белка оставила без света свыше 45 тысяч жителей Калифорнии

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