РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики из России и США нашли в Антарктиде следы "нового типа" нейтрино

(обновлено: 18:15 01.08.2018)
05101
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема работы детектора ANITAСхема работы детектора ANITA
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Уникальные "воздушные шары", летающие над Антарктикой, помогли российским и зарубежным ученым найти потенциальные следы так называемых "стерильных" нейтрино. Их выводы были представлены в статье, принятой к публикации в журнале Physical Review Letters.

Александр Новиков, физик из НИЯУ МИФИ
© Фото : Из личного архива Александра Новикова
"Ухо Антарктики": как физики превратили целый континент в детектор частиц
"Некоторые теоретики предполагают, что подобные необычные черты сигнала можно объяснить тем, что он был порожден стерильными нейтрино — абсолютно нейтральными частицами, выходящими за пределы Стандартной модели физики. Пока об этом сказать сложно, так как у нас есть всего два события такого рода, но мы постараемся найти и другие сигналы", — заявил Пол Горхэм (Paul Gorham) из университета Гавайских островов в Маноа (США).

Континент-телескоп

Раз в несколько лет ученые из университета Гавайев, НАСА, НИЯУ МИФИ и многих других научных центров мира отправляются в необычные экспедиции на станцию Мак-Мёрдо у южного полюса Земли. Они запускают в холодный полярный воздух аэростаты, начиненные особыми радиоприемниками, и отдают их на волю ветров на последующие несколько недель.

Эти "воздушные шары", проект ANITA, помогают ученым искать так называемые нейтрино сверхвысоких энергий. Они представляют собой следы самых мощных взрывов и катаклизмов Вселенной, происходящих в центрах галактик, окрестностях сверхмассивных черных дыр и других уголках мироздания. Об их природе астрономы продолжают спорить и по сей день.

Так художник представил себе то, как взаимодействуют нейтрино сверхвысоких энергий и молекулы воды
© Nicolle R. Fuller/NSF/IceCub
Астрономы выяснили, где рождаются самые мощные космические лучи

Очень низкая вероятность регистрации этих частиц заставила физиков превратить всю Антарктику в гигантский детектор подобных нейтрино, пользуясь эффектом, который был предсказан в 1962 году советским физиком Гургеном Аскарьяном. Он заметил, что подобные частицы будут двигаться быстрее скорости света при попадании в лед, в результате чего они будут "тормозить", вырабатывая пучки радиоволн по мере движения через толщу ледника. 

Как рассказывает Горхэм, первые две подобных экспедиции завершились относительной неудачей – ученым не удалось зафиксировать следов нейтрино сверхвысоких энергий, хотя они и "поймали" несколько десятков других космических лучей.

Третий полет шаров ANITA состоялся в декабре-январе 2015 года. На этот раз, как показал анализ собранных ими данных, им удалось зафиксировать одно крайне странное событие, которое очень сложно объяснить в рамках общепринятых представлений о поведении нейтрино сверхвысоких энергий.

Космическая загадка

Дело в том, что радиосигнал, возникший в результате "торможения" нейтрино внутри толщи льда Антарктики, указывал на то, что породившая его частица двигалась не со стороны космоса и открытого неба, а из недр Земли.

Иными словами, данные говорили о том, что нейтрино прошло через всю толщу Земли, проникло внутрь льда и породило рой заряженных частиц. В этом, как объясняет Горхэм, нет ничего необычного – подобным образом через Землю каждую секунду проходит бесчисленное множество нейтрино.

Так художник представил себе стокновение сверхмалых частиц
© Fotolia / kamilsezai
Физики близки к раскрытию тайны существования четвертого типа нейтрино

С другой стороны, радиоволны, порожденные этой частицей, обладали крайне необычной поляризацией. По словам физиков, они были больше похожи на пучки электромагнитного излучения, порожденные космическими лучами в атмосфере Земли, чем на следы "подземных" нейтрино.

Пытаясь понять, что могло породить подобные сигналы, ученые еще раз проанализировали данные, собранные в ходе первых двух экспедиций. Оказалось, что во время первого полета детекторы ANITA зафиксировали еще один похожий сигнал, что заставило ученых серьезно отнестись к этой "аномалии".

Призрак "новой физики"

Сравнивая их свойства, Горхэм и его коллеги пришли к выводу, что их породили не "атмосферные" космические лучи, а "подземные" таоны — сверхтяжелые "кузены" электронов, возникшие в толще льда в результате торможения тау-нейтрино.

Подобная идея, в свою очередь, поставила перед учеными новую загадку. Тау-нейтрино просто не должны порождать достаточно большие пучки таонов, движущиеся под тем углом, на который указывали аномальные пучки радиоволн, пойманные ANITA в 2007 и 2015 годах.

Академик Ткачев на церемонии Человек года-2016 в Троицке
© Кристина Киссер‎ // Троицкинформ.москва
Академик: "новая физика" может начаться со стерильных нейтрино

Это, соответственно, говорит о двух возможных нарушениях Стандартной модели. С одной стороны, тау-нейтрино высоких энергий могут вести себя не так, как предсказывают ее постулаты, слабее взаимодействия с материей, чем на то указывает теория. В таком случае эти частицы могли породить вспышки сверхновых или гамма-всплески.

С другой стороны, их прародителем может выступать не космический катаклизм, следы которого найти пока не удалось, а "стерильные" нейтрино, еще не открытый четвертый тип этих элементарных частиц. Они должны обладать чрезвычайно большой массой по сравнению с "обычными" нейтрино и не взаимодействовать другой материей никаким образом, кроме как при помощи сил притяжения.

Их существование можно обосновать, минимально поменяв архитектуру Стандартной модели, и их поисками сегодня занимаются десятки детекторов и сотни научных групп. Дальнейшие наблюдения и открытия новых аномальных сигналов на ANITA, как надеется Горхэм, помогут понять, так ли это или нет.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена