Миннауки определило порядок своего взаимодействия с РАН

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования разработало проект постановления правительства РФ, которым устанавливается механизм взаимодействия нового ведомства с Российской академией наук; этот документ, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Порядок разграничения полномочий между Миннауки и РАН был одним из основных вопросов, которые надо было решить после создания в мае нынешнего года нового министерства, тем более что под управление Миннауки перешли научные институты, ранее подведомственные Федеральному агентству научных организаций.

Согласно нынешнему проекту, РАН будет осуществлять не только научное и научно-методическое руководство этими НИИ, но и образовательными организациями высшего образования, подведомственными новому министерству.

РАН также будет согласовывать разрабатываемые научными институтами и вузами планы фундаментальных и поисковых научных исследований. Академия наук также займется согласованием и предоставлением экспертной оценки отчетов НИИ и вузов о проведенных исследованиях и полученных в ходе них результатах. В числе задач, также возлагаемых на РАН, — согласование программ развития НИИ и вузов.

Академия наук будет проводить мониторинг и оценивать результаты работы научных институтов. РАН также будет согласовывать решения о реорганизации и ликвидации НИИ, а также кандидатуры руководителей институтов. Президент РАН будет согласовывать решения о прекращении полномочий руководителей институтов. Также в числе задач РАН записано участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества НИИ.