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Ученые открыли грибок, превращающий мушек в послушных "зомби"

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© Elya et al. / eLife 2018Плодовые мушки-дрозофилы, зараженные зомби-грибкомПлодовые мушки-дрозофилы, зараженные зомби-грибком
© Elya et al. / eLife 2018
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Биологи из Калифорнии открыли необычный грибок, который проникает в мозг плодовых мушек-дрозофил и превращает их в послушных зомби, распространяющих его среди здоровых насекомых. Их выводы были представлены в журнале eLife.

Тропический муравей-древоточец, зараженный грибком Ophiocordyceps
© David Hughes, Penn State
Ученые открыли новую удивительную способность "зомби"-грибка муравьев
"Существует несколько микробов, грибков и простейших, способных управлять поведением многоклеточных животных. Мы до сих пор не понимаем, как они "взламывают" нервную систему жертв, и открытие грибка, заражающих дрозофил, дает нам шанс раскрыть эту тайну", — рассказывает Кэролин Элья (Carolyn Elya) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Закулисный кукловод

В последние годы биологи открыли десятки примеров того, что паразиты могут напрямую управлять поведением хозяина. К примеру, вирус LdMNPV умеет заставлять гусениц шелкопряда забираться наверх деревьев и превращаться в "вирусную бомбу", а личинки мушек-горбаток заставляют пчел сбегать из улья. Кошачий паразит токсоплазма способен "перепрограммировать" память человека и мышей, делая первых склонными к суициду, а вторых – бесстрашными.

Самым "продвинутым" и интересным примером подобных паразитов пока остаются грибки из рода Ophiocordyceps, поражающие муравьев, живущих в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Когда этот "зомби"-грибок проникает в организм жертвы, он радикальным образом меняет ее поведение, заставляя муравья прикрепляться к веткам и листьям деревьев над муравейником и над тропинками, по которым его сородичи отправляются на поиски еды в лес.

Элья и ее коллеги фактически случайно открыли еще один пример подобного "невидимого кукловода", который поражает не муравьев, а фруктовых мушек-дрозофил – аналогов лабораторных мышей среди насекомых.

Грибок Ophiocordyceps превращает муравьев в зомби, напрямую управляя работой их мускулов
© Фото : Kim Fleming, Penn Stat
Ученые выяснили, как "зомби"-грибок порабощает разум муравьев

Летом 2015 года, как рассказывает биолог, она оставила половинку подпорченного арбуза на балконе квартиры, надеясь привлечь новых дрозофил и собрать личинок для экспериментов в ее лаборатории. 

Через некоторое время мушки действительно начали размножаться в гниющей мякоти арбуза, однако часть взрослых насекомых, как случайно заметила Элья, вела себя очень странным образом. Они кружили по балкону, постепенно поднимаясь к его потолку. Достигнув его, мушки замирали, вытягивали свой хоботок, прикрепляясь им к стене, поднимали крылья неестественным образом и умирали.

Собрав несколько мертвых телец мушек, Элья проанализировала их содержимое и обнаружила на их поверхности большое количество спор паразитического грибка Entomophthora muscae, который ученые давно рассматривают в качестве одного из средств для борьбы с мясными и обычными мухами.

Невидимая рука грибка

Открытие спор этого грибка заставило ее предположить, что странное поведение мушек и споры Entomophthora muscae могут быть связаны между собой. Она проверила эту теорию, попытавшись заразить лабораторных дрозофил этим грибком, чье название с латыни переводится как "убийца насекомых".

Кошка. Архивное фото
CC0 / Daga_Roszkowska /
"Зомби-паразит" кошек делает людей более предприимчивыми, выяснили ученые

Изначально у биологов ничего не получалось – грибок упорно "скрывался" от них и не желал размножаться в "тепличных" условиях. Позже ученые обнаружили, что стандартизированный корм для дрозофил содержит в себе антибиотики, убивающие грибки, из-за чего споры "убийцы насекомых" не приживались.

Когда ученые перевели дрозофил на "органическую еду", грибок быстро проник в их организм, в первую очередь заразив крупнейшие нервные узлы насекомых. Параллельно с этим нити его грибницы проникли в жировые запасы мушек и начали "выкачивать" из них энергию.

Пока у дрозофил оставался жир, Entomophthora muscae никак не проявлял себя и не влиял на поведение насекомых. Ситуация резко менялась после истощения его запасов – нити "убийцы насекомых" начинали прорастать во все органы мушки и брал под контроль ее мозг, заставляя обреченное существо подниматься вверх.

Мышь, вылеченная от токсоплазмоза, не потеряла своего бесстрашия перед запахом и видом кошек
© Фото : Wendy Ingram, Adrienne Greene
Ученые выяснили, как "зомби"-паразит кошек управляет мозгом человека

Только после того, как его жертва прикреплялась к потолку, грибок убивал ее, "съедал" ее мозг и мускулы, и начинал разбрасывать споры. Подобным образом он, как и его далекий родич Ophiocordyceps, обеспечивал максимальный "радиус поражения", заражая остальных мушек и личинок, живущих рядом с его жертвой.

В свою очередь, открытие "зомби"-грибка, поражающего хорошо изученных дрозофил, поможет ученым максимально повысить наши шансы на раскрытие секретов того, как эти "закулисные кукловоды" манипулируют поведением жертв, отличают их от "несовместимых" насекомых и узнают, что происходит в окружающей среде.

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