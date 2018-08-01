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Ученые рассказали, почему женщинам опасно играть в футбол

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© REUTERS / Mariana BazoЖенщины в майках сборной Бразилии играют в футбол на рынке в ЛимеЖенщины в майках сборной Бразилии играют в футбол на рынке в Лиме
© REUTERS / Mariana Bazo
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Удары головой во время игры в футбол гораздо чаще вызывают сотрясения у женщин, а их последствия бывают в пять раз более серьезными, чем у мужчин. Об этом пишут ученые в журнале Radiology.

Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - Хорватия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Врачи и ученые давно заметили, что женщины гораздо хуже переносят травмы головы, чем мужчины. Многие считали, что это связано с тем, что они чаще рассказывали о подобных проблемах, чем представители сильного пола. Мы изучили реальные изменения в структуре мозга, и подтвердили, что футболистки действительно больше страдают от сотрясений", — заявил Майкл Липтон (Michael Lipton) из Медицинского колледжа Эйштейна в Нью-Йорке (США).

Сотрясения мозга сегодня остаются одним из самых распространенных типов травм среди всех командных видов спорта, начиная с гандбола и заканчивая американским футболом и хоккеем. Несмотря на то, что сотрясения не притупляют интеллект и не ухудшают память спортсменов, они несут с собой сильнейшие головные боли и массу других проблем, которые вынуждают многих игроков досрочно завершать карьеру.

В последние десять лет этой проблемой серьезно заинтересовались медики и ученые. Их исследования и давление общественности заставили NFL, национальную футбольную лигу США, и ИИХФ, международную федерацию хоккея, реализовать ряд мер, направленных на защиту игроков от травм, и ужесточить наказания за нарушения, способные вызвать сотрясения.

Год назад американские медики представили очередное подобное исследование, в рамках которого они изучили то, насколько сильно сотрясения влияют на жизнь мужчин и женщин, профессионально занимающихся спортом. Эти наблюдения неожиданно показали, что представительницы прекрасного пола намного хуже переносят подобные травмы.

Капитан женской сборной по футболу Канады Кристин Синклер играет головой в матче против команды Нигерии на ЧМ в Германии
© REUTERS / Tobias Schwarz
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Как рассказывает Липтон, его команда проверила, так ли это на самом деле, изучив не внешние, а внутренние проявления сотрясений мозга, которые можно увидеть при помощи МРТ-сканеров.

Для этого ученые собрали группу из пятидесяти мужчин и женщин, игравших в футбол на любительском или полупрофессиональном уровне, и попросили у них разрешения последить за тем, как проходят игры с их участием. Подсчитав типичное число ударов головой и различных столкновений, потенциально способных вызвать сотрясения, биологи просканировали их мозг при помощи МРТ и сопоставили снимки между собой.

Как показали эти наблюдения, и футболисты, и футболистки примерно одинаково часто играли головой, однако тяжелые сотрясения и прочие нарушения в структуре мозга гораздо чаще возникали у представительниц слабого пола.
В среднем, объем поврежденного белого вещества мозга у женщин был примерно в пять раз выше, чем у мужчин. В свою очередь, частая игра головой приводила к появлению сотрясений в восьми регионах мозга, тогда как среди мужчин они возникали лишь в трех аналогичных участках.

Пока добровольцы разглядывали картинки, у них снимали электроэнцефалограмму мозга
© Фото : Patrick McArdle/UANews
Сотрясения мозга сильнее влияют на женщин, выяснили ученые

С чем это связано, пока не понятно, однако биологи предполагают, что высокая уязвимость женщин может быть связана с различиями в силе шеи или в работе генов. С другой стороны, ученые не нашли признаков того, что сотрясения по-разному влияли на умственные способности, скорость реакции и другие черты поведения мужчин и женщин, что снижает остроту этой проблемы.

Тем не менее, Липтон и его коллеги советуют руководителям женских футбольных лиг и федераций задуматься о разработке специальных мер по защите их игроков от сотрясений, в том числе о возможном изменении правил игры головой.

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