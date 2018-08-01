Ученые предупредили об опасности наступления аномальной жары

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. К 2080 году число погибших от жары в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия. С выводами исследователей можно ознакомиться на портале EurekAlert!.

При разработке компьютерной модели специалисты учитывали прогнозируемое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, способность человека адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, а также плотность населения в том или ином государстве.

Согласно самому пессимистическому сценарию, в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471 процент по сравнению с 1971-2010 годами. Число жертв заметно возрастет в Индии, Греции, Японии и Канаде. Ситуация будет усугубляться такими сопутствующими природными катастрофами, как пожары и засуха.

Специалисты подчеркнули важность выполнения условий Парижского соглашения по климату — сократить выбросы парниковых газов к 2050 году, переориентировав свои экономики на зелёные технологии. Такие меры способны притормозить глобальное потепление и удержать повышение средней температуры на Земле в ближайшие десятилетия в пределах 2°C. Превышение этой критической отметки грозит чередой климатических катастроф.