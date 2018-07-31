Крупнейшая колония королевских пингвинов почти исчезла, заявляют ученые

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Крупнейшая колония королевских пингвинов, расположенная на одном из островов Крозе, почти полностью исчезла, загадочным образом сократившись на 88% за последние три десятилетия. Об этом пишут экологи в журнале Antarctic Science.
В последние годы экологи и климатологи всерьез обеспокоились тем, что будет происходить с пингвинами и другими жителями приполярных регионов Земли, где глобальное потепление и изменение климата проявляют себя особенно сильно.
Последние наблюдения показывают, что многие редкие виды пингвинов, живущие в Новой Зеландии и на островах Антарктики, могут исчезнуть уже к середине столетия из-за массовой гибели птенцов и оскудения кормовой базы, "сдвинувшейся" к северу вместе с ветрами и течениями.
Ваймерскирх и его коллеги открыли еще один признак того, что пингвины могут исчезнуть уже в самые ближайшие годы, наблюдая за островом Кошон в архипелаге Крозе, на территории которого находится, как думали изначально ученые, крупнейшая колония королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus).
Она была открыта в 1962 году, когда остров посетила экспедиция французских картографов. На его территории, как тогда подсчитали ученые, жило около двух миллионов птиц и примерно 500 тысяч семейных пар пингвинов, выращивающих новое потомство.
На островах Крозе отсутствуют постоянные поселения, из-за чего дальнейшие наблюдения за пингвинами велись очень эпизодически, и в последний раз биологи посещали острова более 30 лет назад, в 1982 году. Относительно недавно надо островом Кошон пролетела вертолетная экспедиция, чьи участники знали о существовании "крупнейшей колонии" Aptenodytes patagonicus и заметили, что сейчас она имеет небольшие размеры.
Когда они рассказали об этом Ваймерскирху и его коллегам, французские экологи решили проверить их подозрения, сравнив фотографии острова Кошон, которые получали пролетающие над ним самолеты и спутнике в последние полвека.
Как показали эти замеры, колония практически не менялась на протяжении достаточно долгого времени, начиная с 1960 годов и заканчивая серединой 1990 годов. Примерно 25 лет назад ситуация начала резко меняться – площадь колонии сократилась примерно в два раза, а число пар птиц уменьшилось в 4-5 раз.
Последние снимки острова Кошон, полученные российскими полярниками с корабля "Академик Трёшников" в декабре 2016 года, указывают на то, что общая площадь колонии снизилась примерно в три раза, а число птиц упало на 88%. Особенно сильно, как показывают спутниковые снимки 2012-2017 годов, колония сокращалась в последние годы.
Почему это произошло, пока не понятно, однако ученые предполагают, что сокращение в площади колонии и численности птиц в первую очередь связано с тем, что пингвинам начало не хватать пищи. Рыба, которой питаются королевские пингвины, покинула их охотничьи угодья в 1990 годах из-за флуктуаций температур и сдвигов течений, связанных с аномально высокой активностью климатического феномена Эль-Ниньо.
С другой стороны, экологи не исключают и того, что пернатых обитателей острова Кошон могла поразить какая-то новая болезнь, убившая или взрослых птиц, или их потомство. Для проверки этой идеи необходимо отправиться на острова Крозе, что ученые планируют сделать в ближайшее время.