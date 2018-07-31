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Крупнейшая колония королевских пингвинов почти исчезла, заявляют ученые

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© REUTERS / Heinz-Peter BaderДетеныш королевского пингвина в зоопарке в ВенеДетеныш королевского пингвина в зоопарке в Вене
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Крупнейшая колония королевских пингвинов, расположенная на одном из островов Крозе, почти полностью исчезла, загадочным образом сократившись на 88% за последние три десятилетия. Об этом пишут экологи в журнале Antarctic Science.

Магеллановы пингвины, архивное фото
© РИА Новости / Александр Соловский
Ученые: изменение климата убивает тысячи птенцов пингвинов ежегодно
"Причина столь серьезного сокращения в численности пингвинов пока остается загадкой для нас. Несмотря на то, что этот процесс начался как минимум 20 лет назад, он продолжается до сих пор. Крайне важно отправить экспедицию для изучения пингвинов и их гнездовий на самом острове Кошон", — пишут Генри Ваймерскирх (Henri Weimerskirch) из университета ла-Рошели (Франция) и его коллеги.

В последние годы экологи и климатологи всерьез обеспокоились тем, что будет происходить с пингвинами и другими жителями приполярных регионов Земли, где глобальное потепление и изменение климата проявляют себя особенно сильно.
Последние наблюдения показывают, что многие редкие виды пингвинов, живущие в Новой Зеландии и на островах Антарктики, могут исчезнуть уже к середине столетия из-за массовой гибели птенцов и оскудения кормовой базы, "сдвинувшейся" к северу вместе с ветрами и течениями.

Ваймерскирх и его коллеги открыли еще один признак того, что пингвины могут исчезнуть уже в самые ближайшие годы, наблюдая за островом Кошон в архипелаге Крозе, на территории которого находится, как думали изначально ученые, крупнейшая колония королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus).

Она была открыта в 1962 году, когда остров посетила экспедиция французских картографов. На его территории, как тогда подсчитали ученые, жило около двух миллионов птиц и примерно 500 тысяч семейных пар пингвинов, выращивающих новое потомство.

Антарктический пингвин
© Fotolia / giv58
Больше половины пингвинов вымрут к концу столетия, заявляют ученые

На островах Крозе отсутствуют постоянные поселения, из-за чего дальнейшие наблюдения за пингвинами велись очень эпизодически, и в последний раз биологи посещали острова более 30 лет назад, в 1982 году. Относительно недавно надо островом Кошон пролетела вертолетная экспедиция, чьи участники знали о существовании "крупнейшей колонии" Aptenodytes patagonicus и заметили, что сейчас она имеет небольшие размеры.

Когда они рассказали об этом Ваймерскирху и его коллегам, французские экологи решили проверить их подозрения, сравнив фотографии острова Кошон, которые получали пролетающие над ним самолеты и спутнике в последние полвека.
Как показали эти замеры, колония практически не менялась на протяжении достаточно долгого времени, начиная с 1960 годов и заканчивая серединой 1990 годов. Примерно 25 лет назад ситуация начала резко меняться – площадь колонии сократилась примерно в два раза, а число пар птиц уменьшилось в 4-5 раз.

Новозеландский желтоглазый пингвин может исчезнуть к 2060 году
© Фото : Thomas Mattern
Новозеландские пингвины вымрут к 2060 году, заявляют экологи

Последние снимки острова Кошон, полученные российскими полярниками с корабля "Академик Трёшников" в декабре 2016 года, указывают на то, что общая площадь колонии снизилась примерно в три раза, а число птиц упало на 88%. Особенно сильно, как показывают спутниковые снимки 2012-2017 годов, колония сокращалась в последние годы.

Почему это произошло, пока не понятно, однако ученые предполагают, что сокращение в площади колонии и численности птиц в первую очередь связано с тем, что пингвинам начало не хватать пищи. Рыба, которой питаются королевские пингвины, покинула их охотничьи угодья в 1990 годах из-за флуктуаций температур и сдвигов течений, связанных с аномально высокой активностью климатического феномена Эль-Ниньо.

С другой стороны, экологи не исключают и того, что пернатых обитателей острова Кошон могла поразить какая-то новая болезнь, убившая или взрослых птиц, или их потомство. Для проверки этой идеи необходимо отправиться на острова Крозе, что ученые планируют сделать в ближайшее время.

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РИА Наука
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Леха
"С другой стороны, экологи не исключают и того, что пернатых обитателей острова Кошон могла поразить какая-то новая болезнь, убившая или взрослых птиц, или их потомство. Для проверки этой идеи необходимо отправиться на острова Крозе, что ученые планируют сделать в ближайшее время."

РИА Новости ria.ru/science/20180731/1525683501.html

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