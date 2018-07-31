Эксперт назвал контракт по РД-180 взаимовыгодным для России и США

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Поставки российских ракетных двигателей РД-180 в США выгодны обеим сторонам, они будут продолжаться еще несколько лет, заявил РИА Новости научный руководитель института космической политики Иван Моисеев.

Ранее глава НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) Игорь Арбузов рассказал в интервью РИА Новости о заключенном контракте на поставку еще шести двигателей в 2020 году. До этого различные представители как российской, так и американской сторон неоднократно предлагали ограничить поставки.

"Поставки будут продолжаться, потому что они выгодны нам, и они выгодны американцам. Но они закончатся, когда они перейдут на новую ракету Vulcan. Там они уже будут не нужны", — сказал Моисеев.

Подписанный контракт он назвал примером того, как "политика вредит коммерции". Именно российские предложения ограничить поставки РД-180, по словам Моисеева, "подтолкнули американцев к тому, чтобы получить независимость в этой сфере".

Эксперт считает, что США продолжают закупать российские двигатели, чтобы иметь определенный запас. По его словам, даже официально назначенный срок окончания разработки новой ракеты не может быть гарантией того, что первый пуск нового носителя не сдвинется "вправо".