МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Американские молекулярные биологи создали нановакцину, защищающую от редких и распространенных штаммов гриппа, и успешно проверили ее работу на мышах. Их выводы были опубликованы в журнале PNAS.

"Наша новая вакцина действует и на Т-клетки, отвечающие за клеточную реакцию на инфекции, и на В-клетки, вырабатывающие антитела. Помимо этого, эффективность ее работы улучшилась за счет использования пластыря с набором микроигл. Все это открывает дорогу для создания дешевой универсальной вакцины от гриппа", — рассказывает Бао-Чжун Ван (Bao-Zhong Wang) из университета штата Джорджия в Атланте (США).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что есть три разновидности этого вируса – А, В и С, в силу чего достаточно сложно предсказать, какой вид вируса получит наибольшее распространение в следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа.

Наиболее опасны вирусы гриппа, относящиеся к типу А. Разновидности этого вируса делятся на группы А1 и А2 в зависимости от состава белковой оболочки вируса, определяющий механизм заражения клеток организма-хозяина. К первой группе относится вирус "свиного" гриппа, ко второй – вирусы "птичьего" гриппа.

Вирусы внутри каждой группы могут серьезно отличаться по своему устройству, и организму, как и производителям вакцин, приходится приспосабливаться к новым штаммам гриппа каждый год. Благодаря этим вакцинам и тому, что люди вырабатывают иммунитет к текущей "версии" вируса, в природе возник своеобразный "круговорот" штаммов гриппа, попеременно циркулирующих среди людей, птиц и животных, что вынуждает ученых каждый год создавать новые прививки от гриппа.

В начале этого года Ван и его коллеги создали первый прототип универсальной нановакцины, защищающей людей и животных от заражения почти всеми штаммами вируса гриппа типа А, с которыми связаны все самые серьезные эпидемии этой болезни в истории человечества.

Успешное испытание этого прототипа заставило ученых задуматься о том, можно ли заставить ее бороться со всеми типами и подтипами вируса гриппа, и усилить ее действие. Руководствуясь этой идеей, ученые поменяли структуру наночастиц, заменив их жировые компоненты на другие белковые компоненты вируса, в том числе его "ножку", при помощи которой он цепляется за выросты на поверхности клеток легких людей и животных.

Новая версия вакцины, как показали опыты на мышах, защитила всех грызунов от смертельных доз сразу нескольких штаммов гриппа, принадлежавших как к эпидемическим версиям вируса, так и к более редким разновидностям.

Последующие эксперименты и добавление других элементов вируса в эти наночастицы, по словам Вана, позволят создать действительно универсальную вакцину от гриппа, способную защищать человека от всех разновидностей этой болезни, а не только редких и эпидемических вирусов типа А.