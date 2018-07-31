Двигатель для "Ангары" создадут с учетом работ по ракете "Энергия"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. НПО "Энергомаш" использует опыт создания водородной ступени советской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия" при разработке принципиально нового водородного двигателя для ракеты-носителя "Ангара", сообщил РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

О том, что в России началась разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" и сверхтяжелой ракеты-носителя, Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, объявил в июне 2017 года. Тогда он сообщил, что двигатель получил название РД-0150.

"Это абсолютно новый двигатель, но в нем отчасти использованы наработки по РД-0146 (двигатель для водородного разгонного блока КВРБ – ред.) и РД-0120 от центрального блока ракеты "Энергия", — рассказал Арбузов.

По его словам, для разработки водородной ступени ракеты "Ангара" с двигателем РД-0150 необходимо соответствующее решение Роскосмоса. Если оно будет получено в ближайшее время, "при благоприятных условиях в районе 2024 года мы можем выйти на создание кислородно-водородной ступени", сказал глава НПО "Энергомаш".

В 1997 году по техническому заданию Центра Хруничева и Pratt & Whitney для перспективных вариантов ракет "Протон" и "Ангара" была начата разработка водородного двигателя РД-0146. В 2001 году один из экземпляров РД-0146 по соглашению был отправлен американской компании Pratt & Whitney.

С 2008 года российские предприятия занимаются созданием кислородно-водородного маршевого двигателя РД-0146Д для использования в разгонном блоке тяжелого класса ракеты "Ангара-А5". РД-0146Д обладает возможностью многократного включения в ходе полета.