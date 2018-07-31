Умрет или приспособится? Крупнейший живой организм замучила белая горячка

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Половина коралловых полипов Большого Барьерного рифа в Австралии погибла от подводных волн, жары и голода. РИА Новости рассказывает об этой экологической катастрофе и дальнейшей судьбе обитателей тропических вод.

Союз полипов и динофлагеллятов

Рифы возникают в результате симбиоза между коралловыми полипами и населяющими их зооксантеллами. Эти одноклеточные существа поглощают выделяемый полипами углекислый газ и преобразуют его с помощью солнечной энергии в питательные вещества — глюкозу, аминокислоты, глицерин. А полипы из твердого и нерастворимого в воде карбоната кальция формируют подводные геологические структуры.

Коралловые полипы размножаются почкованием. Но раз в год они выбрасывают в воду половые клетки, которые дают начало новым колониям. Со временем кораллы образуют огромные рифы, целые острова и их цепочки.

Большой Барьерный риф протянулся почти на три тысячи километров — это самая крупная на Земле структура из живых организмов.

© AFP 2018 / William West Рыбы плавают в кораллах Большого Барьерного рифа в Австралии © AFP 2018 / William West Рыбы плавают в кораллах Большого Барьерного рифа в Австралии

Три волны вымирания

Коралловые рифы растут на мелководье, где много солнечного света, при температуре воды не ниже 18 градусов Цельсия. Это ограничивает их ареал тропиками.

Для рифов губительно как охлаждение, так и потепление. При повышении температуры воды зооксантеллы начинают выделять токсины, и полипы отторгают их. Это сопровождается побелением кораллов, обязанных ярким цветом крошечным симбионтам.

Массовое побеление коралловых рифов впервые заметили в 1980 году. Это повторилось в 1998 году (погибали до 95 процентов мелководных рифов) и 2010-м на фоне природного феномена Эль-Ниньо, усиливающего нагрев океана. Особенно катастрофичным выдался 2016 год. За всю историю наблюдений, а это без малого полтора века, поверхность океана так не нагревалась. Тогда побеление затронуло 2300 километров Большого Барьерного рифа.

Австралийские ученые во главе с Терри Хьюзом из Университета Джеймса Кука установили, что кораллы белеют, если температура воды увеличивается на четыре и более градуса в течение недели. При повышении на шесть градусов полипы погибают от жары. Такая судьба постигла большинство колоний северной части Большого Барьерного рифа и значительной части центрального рифа.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Гибель кораллов Большого Барьерного рифа © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Гибель кораллов Большого Барьерного рифа

Ненормальная жизнь

Вернувшись на Большой Барьерный риф в начале 2017-го, ученые увидели, что продолжают гибнуть даже те кораллы, которые воссоединились с зооксантеллами.

Исследователи полагают, что выздороветь им мешает несколько факторов: колонии потеряли большую часть своей ткани, полипы ранены, ослаблены побелением, подвержены болезням.

Обесцвеченные кораллы могут прийти в норму при благоприятных окружающих условиях. Быстрорастущие полипы восстановят риф лет через десять. Регенерация колонии медленно растущих видов потребует несколько десятков лет. Однако рассчитывать на это не стоит: Эль-Ниньо снова вызовет волну жары и новое глобальное вымирание кораллов.

Риф очень уязвим. Помимо жары, он страдает от тайфунов, нападений хищников и деятельности человека. Люди разрушают стройками берег, сливают в океан химикаты (особенно опасны антибиотики, удобрения). Вместе с коралловым рифом исчезает богатейшая экосистема, местные жители лишаются работы и пропитания, целые страны — доходов от туризма.

Анализируя изменения видового состава коралловых полипов, генетики Австралии и США пришли к выводу о возможности их обновления. На смену нынешним придут виды, более приспособленные к условиям нагревающегося океана. По мнению ученых, кораллы достаточно разнообразны, чтобы выжить в следующие двести пятьдесят лет.