Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители России в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды, когда произойдет частичное затмение Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

"Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды", — говорится в сообщении.

По прогнозам Международной метеорной организации, можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.