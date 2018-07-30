В Алжире нашли скелет слона, жившего три миллиона лет назад

КАИР, 30 июл — РИА Новости. Археологи в Алжире обнаружили скелет древнего слона (стегодона), жившего почти три миллиона лет назад.
По словам ученых, найденный археологами стегодон может считаться древнейшим обнаруженным на сегодняшний день животным, обитавшим на территории современного Алжира и в Северной Африке.
"Находка представляет собой череп и фрагменты скелета животного, ее пока не планируют изымать из земли", — цитирует газета работающего на раскопках алжирского археолога Аймана Амрави.
Стегодоны — род вымерших млекопитающих отряда хоботных и дальние родственники мамонтов и современных индийских слонов. Они, в основном, обитали в Азии 5,5 – 3 миллиона лет назад. Стегодоны могли достигать четырех метров высоту и восьми — в длину, а их трехметровые бивни были расположены так близко друг к другу, что, как полагают ученые, хобот стегодона находился не между бивнями, а свешивался через них в сторону.
Это не первая уникальная археологическая находка, сделанная в Алжире. В 1909 году на территории плато Тассилин-Адджер в алжирской Сахаре были найдены наскальные рисунки возрастом от четырех до восьми тысяч лет. Они изображают бытовые сцены из жизни людей — в основном охоту и животных. Эти рисунки стали очередным свидетельством того, что ныне безжизненная пустыня когда-то была обитаемой местностью, где селились люди, занимавшиеся охотой, рыбной ловлей и собирательством. Объект Тассилин-Адджер входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.