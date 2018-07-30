В Алжире нашли скелет слона, жившего три миллиона лет назад

КАИР, 30 июл — РИА Новости. Археологи в Алжире обнаружили скелет древнего слона (стегодона), жившего почти три миллиона лет назад.

Как пишет газета " Аль-Ватан ", находка была сделана на северо-востоке страны в провинции Сетиф при раскопках археологического комплекса Айн-эль-Хенш.

По словам ученых, найденный археологами стегодон может считаться древнейшим обнаруженным на сегодняшний день животным, обитавшим на территории современного Алжира и в Северной Африке.

"Находка представляет собой череп и фрагменты скелета животного, ее пока не планируют изымать из земли", — цитирует газета работающего на раскопках алжирского археолога Аймана Амрави.

Стегодоны — род вымерших млекопитающих отряда хоботных и дальние родственники мамонтов и современных индийских слонов. Они, в основном, обитали в Азии 5,5 – 3 миллиона лет назад. Стегодоны могли достигать четырех метров высоту и восьми — в длину, а их трехметровые бивни были расположены так близко друг к другу, что, как полагают ученые, хобот стегодона находился не между бивнями, а свешивался через них в сторону.

Это не первая уникальная археологическая находка, сделанная в Алжире. В 1909 году на территории плато Тассилин-Адджер в алжирской Сахаре были найдены наскальные рисунки возрастом от четырех до восьми тысяч лет. Они изображают бытовые сцены из жизни людей — в основном охоту и животных. Эти рисунки стали очередным свидетельством того, что ныне безжизненная пустыня когда-то была обитаемой местностью, где селились люди, занимавшиеся охотой, рыбной ловлей и собирательством. Объект Тассилин-Адджер входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.