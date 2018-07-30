ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Ученые из японского университета Киото начнут 1 августа первые в мире клинические испытания на людях по созданию и пересадке нервных клеток из искусственных многофункциональных стволовых клеток для лечения болезни Паркинсона, передает агентство Киодо со ссылкой на источники в научных кругах.

Вначале группа ученых под руководством профессора Дзюна Такахаси создаст нервные клетки из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) человека. Затем их пересадят в мозг пациента с болезнью Паркинсона.

Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддавалась лечению, приводит к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими нейромедиатора допамина (дофамина). Недостаток допамина приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов. Пока медицина может облегчать лишь симптомы.

В 2012 году группа ученых из университета в Киото первыми в мире провела эксперимент по пересадке нервных клеток, полученных из стволовых клеток iPS, в мозг примата с болезнью Паркинсона. Спустя полгода с помощью сканирования головного мозга ученые смогли убедиться, что пересаженные клетки вырабатывают допамин. Ученые отметили также улучшение двигательной функции обезьяны на 10%. Нарушения движения — также один из симптомов болезни Паркинсона. Кроме этого специалисты не выявили никаких образований в мозгу примата в течение нескольких лет после операции.

Впервые искусственные многофункциональные стволовые клетки неэмбрионального происхождения, так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (induced pluripotent stem cells — iPS), способные формировать здоровые клетки различных органов, были получены профессором университета Киото Синъя Яманака в 2006 году.

Ученым удалось создать стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Это открытие сняло существовавшую до этого этическую проблему использования эмбриональных клеток человека и дало перспективы создания тканей и органов взамен поврежденных или утерянных при болезнях и травмах. Строительным материалом станут клетки самого человека.

За более чем десять лет после открытия iPS-клеток ученые научились "создавать" клетки разных органов. Главной проблемой, тормозящей использование таких клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний. Первая в мире операция с использованием клеток iPS была проведена в сентябре 2014 года. У 70-летней пациентки с тяжелым заболеванием сетчатки — возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией) — взяли клетки кожи, из которых вырастили искусственные стволовые клетки iPS. Из них затем были выращены клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, которые и были пересажены в процессе операции.