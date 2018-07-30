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РИА Наука
РИА Наука

Когда вкусное не вредно: пять мифов о здоровом питании

07941
© DepositphotosДевушка завтракает в номере отеляДевушка завтракает в номере отеля
© Depositphotos
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Распространено мнение, что здоровое питание — это сложно, дорого и всегда невкусно. Однако ученые пересматривают основы сбалансированного рациона и реабилитируют некоторые продукты, считавшиеся вредными. РИА Новости рассказывает, почему кофе больше не канцероген, а жиры — обязательный компонент здоровой диеты.

Никакого алкоголя!

Дегустация вин на винно-гастрономическом фестивале In Vino Veritas в Коктебеле. 22 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ученые: умеренное употребление алкоголя защищает от болезни Альцгеймера
Здоровое питание, физическая активность и полный отказ от алкоголя снижают риск развития рака груди у женщин и простаты у мужчин, утверждают французские ученые. По мнению сотрудников Американского института исследований рака, разработавших специальную систему питания для профилактики онкологических заболеваний, в здоровом рационе нет места горячительным напиткам.

Однако ученые из Политехнического университета Вирджинии категорически не согласны с выводами коллег. Они показали, что ресвератрол — вещество, содержащееся в кожуре винограда и, соответственно, вине, — благотворно воздействует на мозг, замедляя его старение. Причем в красном вине ресвератрола больше, чем в белом.

Кроме того, умеренное употребление вина защищает мозг от развития воспалений и помогает его клеткам избавляться от токсинов. Пиво — разумеется, в разумных количествах — снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как нормализует уровень холестерина в крови.

© Depositphotos / samotrebizanРегулярное употребление вина (в небольших количествах) снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
© Depositphotos / samotrebizan
Регулярное употребление вина (в небольших количествах) снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Свежие vs замороженные

В любую сбалансированную диету входят овощи и фрукты. Считается, что следует отдавать предпочтение свежим, а не замороженным продуктам, так как при заморозке они утрачивают полезные свойства. Но американские ученые установили, что замороженные овощи и фрукты содержат больше витаминов и полезных веществ, чем те, что продаются в магазинах как свежие. Уже через пять дней хранения в холодильнике овощи проигрывают своим замороженным аналогам по количеству витамина А.

Исследователи из Университета Калифорнии более осторожны в оценках. Некоторые виды овощей (брокколи, морковь, кукуруза, бобы) действительно при заморозке сохраняют определенные полезные вещества — например, рибофлавин (он же витамин В2), участвующий в образовании эритроцитов, и аскорбиновую кислоту, необходимую для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Но содержание бета-каротина (провитамин витамина А) во многих продуктах при заморозке значительно уменьшается.

© Flickr / whologwhyВ замороженной брокколи содержится столько же витамина А, как и в свежей.
© Flickr / whologwhy
В замороженной брокколи содержится столько же витамина А, как и в свежей.

Свежевыжатые соки полезны для здоровья?

Продавец свежевыжатых соков
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ученые рассказали об опасности фруктового сока
Соки — важная часть системы здорового питания, так как в них много полезных веществ и витаминов. Есть даже такие типы диет, при которых рекомендуется несколько дней пить только соки, исключив из рациона все остальное. Тем не менее ученые из Принстонского университета предупреждают: употребление фруктовых соков натощак негативно влияет на микрофлору кишечника.

Эксперименты на мышах показали, что тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, не способным справиться с углеводами.

Исследователи советуют пить свежевыжатые соки в небольших количествах и только после приема пищи. Но и это чревато неприятными последствиями. Как выяснили австралийские ученые, при регулярном употреблении фруктовых соков значительно повышается центральное аортальное систолическое давление, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мифы о жирной еде

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
Ученые раскрыли необычную связь между жиром и раком груди
Многие системы здорового питания рекомендуют ограничивать себя в жирной пище. А международная группа исследователей пришла к выводу, что жиры не просто безопасны, но даже полезны. Сравнив показатели здоровья более 135 тысяч человек из 18 стран, ученые обнаружили, что при недостатке в рационе жиров увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Другое исследование, в котором приняли участие около пятидесяти тысяч женщин, не выявило связи между уровнем жиров в рационе и развитием рака молочной железы, рака толстой кишки или сердечных заболеваний. Кроме того, испытуемые, ограничивающие себя в течение восьми лет в жирной пище, почти не избавлялись от лишнего веса.

Кофе и рак

Кофе. Архивное фото
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
Ученые рассказали о пользе шести чашек кофе в день
Система здорового питания часто предполагает отказ от кофе. Дурная репутация закрепилась за ним после того, как в 1991 году подразделение ВОЗ — Международное агентство по изучению рака (МАИР) — отнесло кофе к категории канцерогенов 2В. Специалисты полагали, что регулярное употребление ароматного напитка может привести к раку мочевого пузыря.

В 2016 году эксперты МАИР обвинения с кофе сняли, пояснив, что научных данных о связи кофеина с риском развития онкологических опухолей недостаточно. Более того, последние исследования показывают, что одна чашка кофе в день благотворно влияет на здоровье, уменьшая риск рака, болезней сердца и сосудов. А ежедневные шесть чашек кофе снижают вероятность преждевременной смерти на 16 процентов.

CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeМеждународное агентство по изучению рака в 2016 году официально признало, что кофе не вызывает развитие онкологических заболеваний.
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
Международное агентство по изучению рака в 2016 году официально признало, что кофе не вызывает развитие онкологических заболеваний.

 

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