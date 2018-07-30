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Ученые: наша Вселенная может погибнуть в любой момент

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе внезапную гибель ВселеннойТак художник представил себе внезапную гибель Вселенной
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Физики БФУ им. И. Канта рассмотрели одну из возможных математических моделей темной энергии, и выяснили, что будущее нашей Вселенной может быть намного более непредсказуемым и катастрофичным, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале "The European Physical Journal C".

Звездное небо. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Учет нового класса сингулярностей (состояний, при которых тот или иной параметр становится бесконечным) делает будущее нашей Вселенной непредсказуемым и опасным. В данной работе мы показали, что некоторые сингулярности могут возникнуть совершенно внезапно, практически в любой момент времени. Ни звезды, ни даже галактики такой катастрофы не переживут, — рассказал один из авторов исследования, профессор БФУ им. И. Канта Артем Юров.

В конце ХХ — начале ХХI века в космологии был сделан целый ряд важных открытий: обнаружены косвенные доказательства инфляционного расширения Вселенной, темная материя и энергия, гравитационные волны. В 1998 году ученые открыли, что наша Вселенная не просто расширяется, а расширяется с нарастающей скоростью.

Причиной этого ускорения ученые считают так называемый "темный сектор" Вселенной. Согласно данным наблюдений, общее содержимое нашей Вселенной лишь на 4,9% состоит из привычной нам барионной материи, остальные 95,1 % приходятся на "темный сектор", который состоит из загадочной темной материи (26,8%) и еще более таинственной темной энергии (68,3%).

Космическая паутина, состоящая из обычной и темной материи
© Фото : Volker Springel, Virgo Consortium
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О том, что такое темная энергия, существуют три основные гипотезы. Согласно первой, темная энергия это космологическая константа — неизменная энергетическая плотность, равномерно заполняющая пространство Вселенной. Вторая гипотеза определяет темную энергию как некую квинтэссенцию — динамическое поле, энергетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени. По третьей, темная энергия есть проявление модифицированной гравитации на расстояниях порядка размера видимой части Вселенной.

"Будущее нашей Вселенной зависит от того, какая из этих моделей верна. Если верная вторая гипотеза и темная энергия действительно является квинтэссенцией, то будущее может оказаться полно удивительных и неприятных сюрпризов. В частности, возможно появление сингулярностей прямо во время ускоренного расширения! Например, среднее давление квинтэссенции может вдруг "взорваться", — отметил профессор Юров.

То, что такая катастрофа возможна, вычислил в 2004 году профессор Кембриджского университета Джон Бэрроу. Более полное математическое изучение этого вопроса позволило физикам Сергею Одинцову, Синити Нодзири и Синдзи Цудзикаве провести классификацию таких возможных катастрофических сингулярностей будущего.

Скопления пропавшей материи Вселенной в представлении художника
© ESA / ATG medialab; data: ESA / XMM-Newton / F. Nicastro et al. 2018; cosmological simulation: R. Cen
Астрономы выяснили, куда "пропала" половина материи Вселенной
Группа физиков БФУ им. Канта под руководством профессора Артема Юрова предположила и показала математически, что может существовать целый класс сингулярностей, не охваченных классификацией Одинцова-Нодзири-Цудзикавы. Это означает, что наша Вселенная может погибнуть внезапно. Исследованием российских физиков, которое проводилось при поддержке Проекта 5-100, заинтересовались зарубежные коллеги. В частности, с письмом к авторам обратился Джон Бэрроу.

"Модель, о которой мы говорим — одна из сотен моделей рождения и смерти нашей Вселенной. Авторы из БФУ им. И. Канта корректно рассмотрели модель со специфическим потенциалом скалярного поля, и показали, что масштабный фактор может резко менять свое поведение. Для специалистов эта работа представляет интерес. Ее надо иметь ввиду для будущего, так как она видимо не противоречит современным данным наблюдений", — подчеркнул космолог, профессор НИЯУ МИФИ Сергей Рубин.

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