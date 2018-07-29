Пушков предсказал самоубийства среди участников экспедиции США на Марс

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что участники американской экспедиции на Марс перебьют друг друга в пути или потеряют рассудок и погибнут по прибытии.

"НАСА показала проекты жилья на Марсе. Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда сто человек с билетом в один конец. Кто не сойдёт с ума или не перебьет друг друга в звездолете, обезумеет или покончит собой в этих чумах на абсолютно враждебной планете", — написал сенатор в Twitter

Марсианская программа США предполагает высадку человека на поверхность Марса в 2030-х годах. Этому будут предшествовать работа на Международной космической станции, освоение окололунного пространства и отработка необходимых технологий. Сначала планируется орбитальный полет вокруг Марса, после — возвращение на Землю образцов грунта планеты и затем выход астронавтов на поверхность Марса.