Россия и Казахстан не допустят срыва контракта по запускам спутников OneWeb

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россия и Казахстан подпишут дополнительное соглашение, определяющее районы падения ракет, летящих по новым трассам, для запусков спутников OneWeb на ракетах "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, сообщили РИА Новости в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что разногласия между Россией и Казахстаном о трассах полета ракет для запуска спутников OneWeb и необходимость предоставления нового района падения отделяемых частей "Союзов" на территории Джангельдинского района Костанайской области ставят под угрозу контракт Роскосмоса и OneWeb. Как ранее заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, Роскосмос опроверг возможность угрозы срыва выполнения контракта по запуску спутников OneWeb с космодромов Байконур и Восточный.

"Выполнение контракта с OneWeb будет возможно после подписания соответствующего межправительственного соглашения", — сообщили в Казкосмосе, уточнив при этом, что разногласий между Россией и Казахстаном нет, а порядок предоставления нового района падения прорабатывается "с заинтересованными органами Республики Казахстан".

В конце декабря 2017 года Роскосмос официально подтвердил, что законтрактовано уже девять российских ракет-носителей "Союз" для запусков спутников сети OneWeb. Всего планируется провести пуски 21 ракеты "Союз" с этими аппаратами. Помимо того, сообщалось о контракте на использование 11 ракет "Протон" также для наращивания группировки OneWeb.

В то же время источник РИА Новости на космодроме Байконур сообщал, что для подготовки космодрома к пускам по программе OneWeb часть планируемых пусков перенесли на другие площадки и ракеты. Так, для того чтобы освободить 31-ю стартовую площадку, с которой стартуют ракеты "Союз-2.1", с нее перенесли старты двух грузовых кораблей "Прогресс МС" в октябре 2018 года и феврале 2019 года. Теперь им придется стартовать к МКС с первой площадки, так называемого "Гагаринского старта", на ракетах "Союз-ФГ".