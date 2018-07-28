Метеоролог рассказала, что будет, если не бороться с изменением климата

ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Если не бороться с изменением климата, к концу века многие земли будут затоплены, заявила в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.

"Если вообще ничего не делать, то к концу этого столетия средняя температура повысится на 8 градусов. Соответственно, уровень океана будет примерно на 30 метров выше", — рассказала она. По ее словам, поднятие уровня океана приведет к затоплению расположенных на уровне моря городов, аэропортов, железнодорожных путей и другой инфраструктуры.

"У Российской Федерации огромное количество территории расположено в приморских областях на уровне океана. Один сантиметр подъема воды – это потеря нескольких метров суши… Таким образом, подъем уровня океана съест большое количество земли. Большинство аэропортов мира находится в прибрежной зоне, на уровне воды. Железнодорожные пути, как правило, также прокладываются на уровне воды. Будет нанесен очень большой экономический ущерб", — отметила Манаенкова.

Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты, которое неизбежно начнется при повышении средней температуры планеты, может пострадать вся инфраструктура, расположенная в северных регионах России.

"В России, а это очень холодная страна, вторая после Канады по среднегодовой температуре, будет таять вечная мерзлота, которая составляет более 60% территории. Вся инфраструктура в северной части РФ была рассчитана на то, что под землей находится вечная мерзлота и твердая основа. Сейчас вся эта инфраструктура может столкнуться с большими рисками", — добавила она.

Манаенкова при этом отметила как позитивный фактор принятие Парижской декларации в 2015 году, в которой страны договорились с 2020 года снижать выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса.

"Климат и погода – это глобальное явление. Если одна страна жжет очень много угля, то это отражается не на ней, а на всех остальных. Поэтому все друг от друга зависят. Нет ни одной страны, которая может делать то, что считает нужным, и думать, что это никак не отразится на других, и наоборот", — подчеркнула замгендиректора ВМО.