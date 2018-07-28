Россияне делятся фотографиями самого длительного лунного затмения ХХI века

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские пользователи соцсетей делятся фотографиями самого продолжительного затмения Луны в XXI веке.

Публикация от Olegario Nakaryakoff (@olegario_art) 27 Июл 2018 в 4:52 PDT

Затмение спутника Земли началось в пятницу в 21.24 мск и продлилось до 1.19 мск субботы. Оно длилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей.

!!!Представляю вам!!!

— Великое противостояние Марса и Солнца

— Полное лунное затмение

Вот эта верхняя точечка — Луна

А под ней точка — Марс

*Жаль, что фотографии не передают того, что на самом деле мы видим сейчас*#EclipseLunar #лунноезатмение pic.twitter.com/EE3fF9sWIz — ★ Ким мамочка Чунмён ★ (@blackpearl_ks) 27 июля 2018 г.

Когда Луна полностью оказалась в тени нашей планеты, она окрасилась в багрово-красный цвет.

Публикация от Alexey Zhiryakov (@alexeyzhiryakov) 27 Июл 2018 в 11:12 PDT

​Затмение можно было наблюдать со всей территории России, даже на Дальнем Востоке оно было заметно, но уже под утро. Лучше всего лунное затмение просматривалось на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.