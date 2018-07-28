Россияне делятся фотографиями самого длительного лунного затмения ХХI века

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские пользователи соцсетей делятся фотографиями самого продолжительного затмения Луны в XXI веке.
#луна #затмение pic.twitter.com/J6BuEE0i12— Расул Кадиев (@kadievrasul) 27 июля 2018 г.
Затмение спутника Земли началось в пятницу в 21.24 мск и продлилось до 1.19 мск субботы. Оно длилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей.
!!!Представляю вам!!!
— Великое противостояние Марса и Солнца
— Полное лунное затмение
Вот эта верхняя точечка — Луна
А под ней точка — Марс
*Жаль, что фотографии не передают того, что на самом деле мы видим сейчас*#EclipseLunar #лунноезатмение pic.twitter.com/EE3fF9sWIz
— ★ Ким мамочка Чунмён ★ (@blackpearl_ks) 27 июля 2018 г.
Луну потихоньку кто-то ест. Пока не кровавая и вампиров не видать.#ночь #затмение #космос #луна #moon #bloodmoon pic.twitter.com/XHV2mVe5rQ— Трой Андрей (@Troy251978) 27 июля 2018 г.
Когда Луна полностью оказалась в тени нашей планеты, она окрасилась в багрово-красный цвет.
Шикарно— КрутаяРыба (@0bnaf4vtz4iiA6D) 27 июля 2018 г.
Сделано на IPhone 7 Plus #Луна #затмение #лунноезатмение2018 #лунноезатмение #кроваваялуна pic.twitter.com/5EB6U6abQr
Затмение можно было наблюдать со всей территории России, даже на Дальнем Востоке оно было заметно, но уже под утро. Лучше всего лунное затмение просматривалось на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.