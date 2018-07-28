Российскую метеорологическую службу назвали одной из самых сильных в мире

ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская метеорологическая служба является одной из самых сильных в мире, заявила в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.
По словам Манаенковой, системы предсказания погоды постоянно совершенствуются. На данный момент порядка 20 стран занимаются глобальным моделированием погоды, и качество прогнозов улучшается с каждым днем.
"Сейчас прогноз на неделю – это уже нормальное явление для всех стран. Но в прогнозах на месяц пока случаются неточности. Когда мы говорим о годах, то прогноз будет больше о вероятностях", — добавила она.
Замгендиректора ВМО подчеркнула, что Российская метеорологическая служба очень хорошо профинансирована и обладает хорошей научной базой, так же как метеорологические службы Великобритании, Токио или Швейцарии. Они также помогают обмениваться через ВМО информацией о погоде с теми странами, у которых метеорологическая служба находятся в очень слабом состоянии.
"Например, по тропическим циклонам у нас существуют специализированные центры, которые отвечают за определенные бассейны. И все страны, которые в этом бассейне находятся, получают информацию из этого центра. К примеру, Индонезия и Филиппины получают информацию из Токио", — рассказала Манаенкова.
Полностью интервью с заместителем генерального директора ВМО читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.