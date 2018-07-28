"Излечим полностью". Вирус гепатита контролируют и уничтожают

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ежегодно острые вирусные гепатиты уносят почти полтора миллиона жизней — больше, чем ВИЧ-инфекция, малярия и туберкулез. Во Всемирный день борьбы с гепатитом РИА Новости вместе с экспертами разбирается, чем опасна эта инфекция, и правда ли, что от нее теперь можно вылечиться.

Древняя болезнь

Вирус гепатита В перешел от обезьяны к человеку около ста тысяч лет назад. Выйдя из Африки шестьдесят тысяч лет назад, кроманьонцы распространили его по всему миру. К таким выводам пришли немецкие и бразильские исследователи, проанализировав геномы обезьяньего и человеческого вирусов гепатита В.

Их коллеги из Института изучения истории человечества Макса Планка в Йене полагают, что первое заражение человека произошло значительно позже — около семи тысяч лет назад. А британские ученые настаивают на еще более поздней датировке — от 4500 до 800 лет назад. При этом древнейшую вирусную ДНК гепатита В выделили из мумии XVI века, и она очень похожа на геном современного вируса, что само по себе странно. За пятьсот лет должны были произойти изменения.

Судя по многочисленным и противоречивым данным о происхождении вирусного гепатита, к согласию ученые придут не скоро. Пока ясно одно — несколько тысяч лет назад вирусный гепатит был столь же распространен, как и сегодня.

Как болеют россияне

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257 миллионов 71 миллион По оценкам ВОЗ, на Земле сейчас около 350 миллионов человек болеют тем или иным видом вирусного гепатита. В основном речь идет о гепатите В ( ) и С ( ) . Причем около 80 процентов инфицированных не догадываются, что ониносители опасного вируса. Больше всего новых заражений регистрируется в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

"В России четыре-пять процентов взрослого населения болеют вирусным гепатитом В, два-пять процентов — гепатитом С. Это, конечно, не самые низкие показатели по миру, и в целом вирусный гепатит остается проблемой. Но что касается острого гепатита В, то мы тут на уровне передовых стран. И этого добились в последние 15-20 лет, когда появилась возможность привиться от этого заболевания", — рассказывает РИА Новости Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней медицинского института РУДН.

По словам Чавдара Павлова, профессора ПМГМУ имени И. М. Сеченова, в стране вирусный гепатит В уже стал управляемой инфекцией. Риск заражения при медицинских манипуляциях сведен к минимуму, вакцина, основанная на белке, а не на инфекционном материале, и хорошо переносимая людьми, внесена в Национальный календарь прививок и абсолютно бесплатна.

Два гепатита одним лекарством

"Вирусный гепатит В протекает в острой форме, но возможен переход к хроническому течению заболевания. То есть при лечении желтуха проходит, пациент выздоравливает, однако вирус в организме остается. Он живет в клетках печени. Таких пациентов надо постоянно проверять, потому что у них высок риск развития первичного рака печени и цирроза. От гепатита В сейчас есть противовирусная терапия — препараты, действующие на сам вирус. Пока о полном излечении сложно говорить, потому что добраться до вирусов в клетках печени мы не можем, но предотвратить эти тяжелые исходы реально", — объясняет Кожевникова.

Впрочем, по сообщениям Российского научного фонда, в ближайшие несколько лет на рынке могут появиться лекарства, способные полностью излечивать от вирусного гепатита В. Российские ученые первыми в мире разработали группу лекарственных препаратов, разрушающих вирус внутри клеток печени. Доклинические испытания на животных начнутся уже в следующем году.

Вероятно, это лекарство поможет и от гепатита дельта (D) — вируса-сателлита, которым заражаются инфицированные гепатитом В. Вирус-паразит кодирует всего один антиген (белок) и потому не может построить полноценную вирусную частичку — вирион. Для этого он использует белки оболочки вируса гепатита B.

Всего в мире около 15 миллионов человек инфицированы гепатитом дельта. Чавдар Павлов отмечает, что в России случаи коинфекции (одновременного заражения вирусами гепатита В и дельта) и суперинфекции (инфицирования гепатитом D пациентов с хроническим гепатитом В) фиксируются в основном на Кавказе — в частности, в Дагестане.

Ласковый убийца обезврежен

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"Настоящая проблема — это гепатит С. Вакцины от него не существует, а основной путь передачи — употребление внутривенных наркотиков. Очень высокая заболеваемость была с 2000 по 2010 год. Восемьдесят процентов пациентов, которых выявляли тогда,молодые люди в возрасте 18-25 лет, употребляющие внутривенные наркотики (сейчас этот показатель чуть ниже). Большинство из них в настоящее время больны хроническим гепатитом С", — рассказывает Кожевникова.

Гепатит С — самый неприятный из всех вирусных гепатитов, так как острое течение болезни проходит практически бессимптомно. А при первых признаках недомогания — температура, тошнота, рвота, боли в мышцах — его можно спутать с обычным гриппом. Часто пациенты обращаются за медицинской помощью, когда болезнь уже запущена. Вирус гепатита С часто приводит к циррозу и раку печени, что в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

© Иллюстрация РИА Новости . © Janssen Pharmaceutica NV 2013 Вирусные гепатиты В и С © Иллюстрация РИА Новости . © Janssen Pharmaceutica NV 2013 Вирусные гепатиты В и С

"Вакцины нет, ее сложно разработать. Вирус гепатита С ускользает от иммунологической защиты, внутри организма он меняет свои свойства. Те антитела, которые вырабатывала иммунная система три года назад, уже не действуют на новый, чуть измененный вирус. Но с гепатитом С очень хорошая история развития фармакологии. Сейчас мы совершенно точно можем говорить, что он излечим полностью. Разработаны и внедрены препараты так называемого прямого противовирусного действия. Они действуют на определенные структуры вируса, блокируют их и не позволяют ему размножаться", — резюмирует эксперт.

Специалисты предупреждают, что лучше свести риск заболевания этими опасными инфекциями к минимуму: вовремя вакцинироваться, предохраняться и с осторожностью относиться к пирсингу и татуировкам.