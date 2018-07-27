Началось самое продолжительное лунное затмение XXI века

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Началось самое продолжительное лунное затмение из всех, которые произойдут в XXI веке.
Затмение пройдет вблизи точки апогея, то есть когда Луна находится на максимальном удалении от Земли. Именно поэтому ее диск будет казаться таким маленьким — диаметр Луны будет в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.
Луна, двигаясь по орбите, погрузится в северную часть тени Земли и пройдет через ее центр. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасится в багрово красный оттенок.
Кроме того, в этот же день состоится и другое событие — Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизится к Земле и обгонит в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе будут только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.
Самые благоприятные условия для наблюдения за небесным спектаклем в России будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. В этих районах наибольшая фаза затмения произойдет около полуночи по местному времени и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луну увидят на меньшей высоте.