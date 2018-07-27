Началось самое продолжительное лунное затмение XXI века

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Началось самое продолжительное лунное затмение из всех, которые произойдут в XXI веке.

О том, что затмение начнется в 21.24 мск, ранее сообщали в Роскосмосе. Астрономическое событие продлится до 1.19 мск 28 июля, причем его полная фаза — с 22.30 до 00.13. Как ранее сообщали в Роскосмосе, всего в XXI веке пройдет 225 лунных затмений, лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Затмение пройдет вблизи точки апогея, то есть когда Луна находится на максимальном удалении от Земли. Именно поэтому ее диск будет казаться таким маленьким — диаметр Луны будет в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.

Луна, двигаясь по орбите, погрузится в северную часть тени Земли и пройдет через ее центр. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасится в багрово красный оттенок.

Кроме того, в этот же день состоится и другое событие — Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизится к Земле и обгонит в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе будут только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

Полную фазу в северо-западных районах можно будет хорошо рассмотреть в Западной Сибири, а начало — до озера Байкал. Однако в северной части Сибири затмение не будет заметно.

Самые благоприятные условия для наблюдения за небесным спектаклем в России будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. В этих районах наибольшая фаза затмения произойдет около полуночи по местному времени и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луну увидят на меньшей высоте.