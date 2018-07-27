Одежда мумий инков была пропитана ядом, выяснили ученые

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Одеяния знаменитой двух знаменитых мумий девочек из Чили оказались пропитаны смертельно опасным ядом, красной краской на базе ртути, крайне редкой в то время. Она могла быть как частью ритуалов инков, так и банальной защитой от грабителей, пишут ученые в статье в журнале Archaeometry.

Дар Солнцу

"Инки хорошо знали, что краски из киновари очень токсичны и опасны для здоровья человека при постоянном контакте с ними. Они часто покрывали ими гробницы для того, чтобы отпугивать грабителей, и в данном случае могло произойти нечто похожее", — пишут Бернардо Арриаза (Bernardo Arriaza) из университета Тарапаки в Арике (Чили) и его коллеги.

Древние инки, как и многие другие индейцы Южной Америки, умели изготовлять мумии. Десятки мумифицированных тел детей, принесенных в жертву Солнцу в рамках церемонии "капа коча". были найдены на склонах горных пиков в Чили и в Перу. К примеру, в 1976 году строители нашли мумии двух девочек в пещере у вершины горы Серро-Эсмеральда, а в 1999 году археологи нашли знаменитую "ледяную принцессу" на склонах вулкана Льюльяйльяко.

Анализ их останков показал, что эти дети питались хорошей пищей и находились в состоянии почти постоянного наркотического опьянения в последний год жизни. Томография мумии "принцессы" показала, что перед смертью девочка жевала сверток из листьев коки, частички которых застряли между ее зубами.

Арриаза и его коллеги раскрыли еще одну любопытную деталь из жизни этих детей и последних дней их существования на Земле, изучая богатую одежду, в которую были облачены две мумии, найденные на склонах Серро-Эсмеральда – девятилетняя девочка и ее 20-летняя "старшая сестра".

Ученых, как отмечает Арриаза, давно привлекали следы ярко красной краски, сохранившиеся на некоторых частях их одежды. О природе этого пигмента давно идут споры. Большинство исследователей считает, что одежда жертвенных детей была покрыта пигментами на базе гематита, соединения железа и кислорода.

Красная смерть

С другой стороны, ученые, изучавшие мумии на месте их захоронения в 1977 году, нашли следы киновари, ярко-красного соединения ртути и серы, в почве их гробницы, в чем многие археологи сегодня сомневаются. Арриаза и его коллеги проверили эти теории, отправившись на склоны горы Серро-Эсмеральда для сбора новых образцов грунта и в музей города Икике, где хранятся останки двух мумифицированных "принцесс".

Отрезав небольшие кусочки ткани, археологи просветили их при помощи электронных микроскопов и спектрографов, что позволило им понять, какие пигменты использовались при их окраске. Как показал этот анализ, и одежда, и почва гробницы содержали в себе большое число минеральных зерен, состоявших на 81% из ртути, и на 15% из серы, а не из железа и кислорода.

С одной стороны, подобное открытие подтверждает слова "первооткрывателей" мумий. С другой стороны, присутствие киновари в этом регионе стало большой неожиданностью для историков, так как жители севера Чили в то время использовали совсем другие краски, и ртутные красители можно было очень редко встретить только в домах знати. Вдобавок, одеяния мумий из соседних регионов Чили, как отмечают ученые, были покрыты красной краской на базе гематита, а не киновари.

Соответственно, использование относительно редкого пигмента для украшения одежды жертв капа кочи говорит о двух вещах – подобным образом жрецы подчеркивали их высокий социальный статус, или же они использовали киноварь для отпугивания "злых духов" и потенциальных расхитителей гробниц, покрыв одежду токсичной краской и разбрасывая красный порошок по усыпальнице.

Подобный факт, как отмечает Арриаза, интересен не только с точки зрения изучения истории империи инков, но и для защиты археологов от знаменитого "проклятья мумий". Дело в том, что вдыхание даже небольших количеств киновари может привести к серьезным последствиям для здоровья человека, и поэтому ученым следует крайне осторожно вести раскопки в подобных гробницах.